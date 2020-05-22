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  • 22 май 2020 14:14
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В Самарканде на земельном участке пожилого мужчины обнаружены наркотикосодержащие растения

Факт незаконного культивирования был выявлен  19 мая 2020 года в ходе проведения специального мероприятия «Чёрный мак-2020».

 

В Самарканде на земельном участке пожилого мужчины обнаружены наркотикосодержащие растения

 

 

Сотрудниками ОВД установлено, что во дворе дома 96-летнего Г.Т. , расположенного в селе Горовтепа,  выращиваются 122 стебля наркотикосодержащих растений зеленоватого цвета со специфическим запахом «опиумного мака», которые были изъяты в установленном порядке в присутствии понятых.

 

В Самарканде на земельном участке пожилого мужчины обнаружены наркотикосодержащие растения

 

 

По данному факту Следственным отделом при ОВД Джамбайского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.270 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (культивирование запрещенных к возделыванию культур).

 

Как сообщает Следственный отдел при МВД Республики Узбекистан, в настоящее время предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

 


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