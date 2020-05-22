В Самарканде на земельном участке пожилого мужчины обнаружены наркотикосодержащие растения

Факт незаконного культивирования был выявлен 19 мая 2020 года в ходе проведения специального мероприятия «Чёрный мак-2020».

Сотрудниками ОВД установлено, что во дворе дома 96-летнего Г.Т. , расположенного в селе Горовтепа, выращиваются 122 стебля наркотикосодержащих растений зеленоватого цвета со специфическим запахом «опиумного мака», которые были изъяты в установленном порядке в присутствии понятых.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Джамбайского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.270 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (культивирование запрещенных к возделыванию культур).

Как сообщает Следственный отдел при МВД Республики Узбекистан, в настоящее время предварительное следствие по уголовному делу продолжается.