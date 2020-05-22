Минздрав: В Самарканде от коронавирусной инфекции выздоровели 24 человека

Сегодня в Бухарской области от коронавирусной инфекции вылечены и отправлены на реабилитацию 2, Самаркандской области – 24, всего 26 пациентов.

Следует отметить, что отправленные на реабилитацию в Бухарской области два человека, в настоящее время являются последними пациентами, выздоровевшими от коронавирусной инфекции в регионе. Обе из города Бухары и заразились коронавирусной инфекцией в результате контакта с больными. Одной 53 года, а другой 6 лет. Таким образом, если до этого в Бухаре было зарегистрировано 442 случая заражения коронавирусом, благодаря усилиям наших преданных врачей, сегодня в этом регионе от инфекции полностью излечены все пациенты.

Среди выздоровевших в Самаркандской области 11 мужчин и 13 женщин, все они заразились в результате контакта с больными. Также все они из Самаркандской области (8 – из города Самарканда, 5 – из Акдарьинского района, 4 – из Самаркандского района, по 2 – из Пайарыкского и Иштиханского районов, по 1 – из Тайлакского, Пастдаргомского и Джамбайского районов). Старшему из них 51 год, самый младший – 2019 года рождения. В Самаркандской области до этого было вылечено 178 пациентов, а теперь их количество достигло 202.

На сегодняшний день по всей стране от коронавирусной инфекции полностью излечились 2438 человек.