В Самарканде в месяц Рамадан помилованы 159 осужденных

Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 258 осужденных в преддверии празднования Рамазан хайита. В их числе — 164 лица, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 мая подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо ставших на путь исправления», сообщило УзА.

Указом в преддверии празднования Рамазан хайита помилованы 258 граждан, отбывающих срок наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления.

Из числа помилованных 16 лиц полностью освобождаются от отбывания основного наказания, 101 лицо — от отбывания наказания условно-досрочно, наказание 24 лиц заменяется более мягким, а сроки 117 лиц сокращаются.

По сведению заместителя председателя Самаркандского областного суда по уголовным делам Уткира Мамдалиева, в месяц Рамадан судами области по уголовным делам от наказания условно-досрочно освобождены 159 осужденных, установленное 14 осужденным наказание заменено более легким.

Один из 159 осужденных освобожден из тюрьмы, 77 – от ограничения свободы, 72 – от исправительных работ, 9 - от лишения определенных прав.

14 осужденных, которым заменили наказания на более легкие, вернулись домой.

56 человек из освобожденных составляют молодежь.