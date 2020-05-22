» » » Выпускники нурабадской школы стали победителями республиканского поединка танцев
﻿
  • 22 май 2020 10:42
  • 54

Выпускники нурабадской школы стали победителями республиканского поединка танцев

В период с 1 по 10 мая в столице проходил республиканский этап танцевального конкурса "Рақснинг мўъжизакор жилоси” («Чудесный блеск танца»).

 

Выпускники нурабадской школы стали победителями республиканского поединка танцев

 

Формат  конкурса состоял из современных танцев, таких как break danse, hip-hop, elektro shok ва nev style, popping house danse.Всего на конкурс было представлено 1200 видеороликов,  83 из которых признаны лучшими.По итогам конкурса ученики 11-«А» класса общеобразовательной школы  №2 Нурабадского района, креативно  исполнив свой танцевальный номер, стали победителями республиканского этапа.Танцоры получили подарки от Министерства народного образования и областного управления народного образования.

 

Выпускники нурабадской школы стали победителями республиканского поединка танцев

 Выпускники нурабадской школы стали победителями республиканского поединка танцев

 

Информационная служба Самаркандского областного управления народного образования


Похожие статьи:
﻿
Определены победители областного этапа конкурса «История года»

Определены победители областного этапа конкурса «История года»

Новости Самарканда
﻿
Назначен новый руководитель управления народного образования г. Самарканда

Назначен новый руководитель управления народного образования г. Самарканда

Новости Самарканда
﻿
Налоговая тема в работах самаркандских детей

Налоговая тема в работах самаркандских детей

Общество / Новости Самарканда
﻿
Юные самаркандцы стали лучшими в знаниях ПДД

Юные самаркандцы стали лучшими в знаниях ПДД

Общество / Новости Самарканда
﻿
Их сблизила любовь к искусству

Их сблизила любовь к искусству

Новости Самарканда / Культура
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика