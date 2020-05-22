 Выпускники нурабадской школы стали победителями республиканского поединка танцев

В период с 1 по 10 мая в столице проходил республиканский этап танцевального конкурса "Рақснинг мўъжизакор жилоси” («Чудесный блеск танца»).

Формат конкурса состоял из современных танцев, таких как break danse, hip-hop, elektro shok ва nev style, popping house danse.Всего на конкурс было представлено 1200 видеороликов, 83 из которых признаны лучшими.По итогам конкурса ученики 11-«А» класса общеобразовательной школы №2 Нурабадского района, креативно исполнив свой танцевальный номер, стали победителями республиканского этапа.Танцоры получили подарки от Министерства народного образования и областного управления народного образования.

Информационная служба Самаркандского областного управления народного образования