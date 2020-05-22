Председатель Сената ознакомилась с работой по социально-экономическому развитию города Каттакургана

21 мая Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева посетила город Каттакурган Самаркандской области и ознакомилась с деятельностью ряда производственных предприятий, учреждений.

13 мая текущего года на видеоселекторном совещании под председателством Президента было уделено особое внимание и определены задачи по развитию города Каттакургана. При этом основной задачей является обеспечение работой 5 тысяч человек путем предоставления населению города Каттакургана 1200 га богарных и пастбищных земель Каттакурганского и Нурабадского районов.

В целях обеспечения своевременного выполнения определенных рубежей Рабочей группой по координации вопросов обеспечения занятости населения, развития предпринимательства и сокращению бедности в городе Каттакургане разработан проект соответствующей программы.

Председатель Сената побывала на объектах, изученных Рабочей группой.

Так, хоким города Каттакургана Г.Алимова в беседе с Президентом выдвинула предложение об организации в городе двух институтов. В частности, для филиала Педагогического института Самаркандского государственного университета рекомендованы учебный корпус, библиотека, жилое помещение для студентов и спортивная площадка здания бывшего академического лицея, отвечающие современным требованиям. Кроме того, вместо транспортного колледжа планируется организация Самаркандского филиала Ташкентского автодорожного института.

Председатель Сената Олий Мажлиса Т.Нарбаева ознакомилась с этими проектами, интересовалась возможностями охвата студентов и потенциалом кадров будущих институтов.

После этого Председатель Сената близко ознакомилась с деятельностью АО "Ёг-мой”. Была дана информация о мощности предприятия и возможностях его эксплуатации. Согласно разработанной программе запланировано создание малой промышленной зоны на свободной прилегающей земельной площади.

Следует отметить, что на улице Давлатобод есть дома, построенные в середине прошлого века и не отвечающие требованиям сегоднешнего дня. Поэтому предусматривается, что здесь будут построены современные многоэтажные дома, проект плана строительства которых был представлен.

Очередной пункт назначения. Городок Ингичка. Председатель Сената Т.Нарбаева побывала здесь и ознакомилась с реализуемыми проектами.

Для сведения следует сказать, что созданы рабочие группы по 8 направлениям развития города Каттакургана. Ими осуществляется работа по планировке и расширению территории, обеспечению занятости населения и сокращению бедности, развитию предпринимательства и повышению эффективности деятельности производственных предприятий. Кроме того, привлечение и освоение инвестиций, обеспечение продовольственной безопасности и предупреждение роста цен на продукты, обеспечение исполнения государственного бюджета и расширения источников дохода, а также развитие культуры, спорта, образования – и в этих направлениях ведется целенаправленная работа.

Председатель Сената Т.Нарбаева акцентировала внимание на принятии программы по социально-экономическому развитию города Каттакургана. Так, внимание уделено осуществлению работы по дальнейшему улучшению условий жизни населения, созданию новых рабочих мест. Для этого достаточно потенциала города, благоприятное расположение его территории вблизи автомагистрали Бухара-Самарканд и железнодорожных путей, что удобно для транспортной логистики как транзитной территории. Кроме того, наличие удобной инфраструктуры и производственных площадей для производства промышленной продукции является важным фактором для релизации перспективных планов социально-экономического развития города, расширения возможностей переработки мяса и мясной продукции, производства более 10 видов строительных материалов.

Еще одна особенность, сформирован адресный список семей, нуждающихся в социальной защите. В рамках общенародного движения "Доброта и поддержка” выявлены 1053 малообеспеченных семей, 45% которых в настоящее время в дар предоставлены швейные машины, печи и духовки, различное оборудование, и тем самым они обеспечены работой. Председатель Сената в ходе визита обсудила вопрос обеспечения занятости данной категории населения.

Т.Нарбаева уделила внимание и обращениям населения, в частности предпринимателей, ознакомилась с более 100 проектами, представленными бизнесменами. В целях устранения проблем предпринимателей она организовала их встречу с руководством банков.

Кроме того, в поле зрения Председателя Сената и строительство культурно-развлекательных учреждений, ускорение работы в этом направлении. Так, были даны указания по развитию в городе театра.

Визит Председателя Сената Олий Мажлиса Т.Нарбаевой в город Каттакурган продолжается, сообщает информационная служба Сената.