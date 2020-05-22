Город Джума закрыт для транспорта

С 19:00 21 мая город Джума Самаркандской области полностью закрыли для транспортных средств.

Как сообщили в пресс-службе хокимията Пастдаргомского района, это делается в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья местного населения.

Согласно решению хокима района, в городе закрыли 5 главных дорог, которые связывают территорию с другими районами и городами.

В частности, это автомобильные дороги 4Р-46а (1 километр), 4К-547 (на улицах М.Шарапов и Бустон), 4Р-46 (24 и 25 километры) и улица Камалак.