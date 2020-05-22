» » » Город Джума закрыт для транспорта
﻿
  • 22 май 2020 7:51
  • 235

Город Джума закрыт для транспорта

Город Джума закрыт для транспортаС 19:00 21 мая город Джума Самаркандской области полностью закрыли для транспортных средств.

 

Как сообщили в пресс-службе хокимията Пастдаргомского района, это делается в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья местного населения.

 

Согласно решению хокима района, в городе закрыли 5 главных дорог, которые связывают территорию с другими районами и городами.

 

В частности, это автомобильные дороги 4Р-46а (1 километр), 4К-547 (на улицах М.Шарапов и Бустон), 4Р-46 (24 и 25 километры) и улица Камалак.


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде с 6:00 часов 13 мая 2020 года карантинные правила будут усилены!

В Самарканде с 6:00 часов 13 мая 2020 года карантинные правила будут усилены!

Новости Самарканда / ТОП
﻿
Официально: в Самаркандской области уже трое больных коронавирусом

Официально: в Самаркандской области уже трое больных коронавирусом

Новости Самарканда
﻿
В Пастдаргомском районе в ночное время можно ездить с выключенными фарами

В Пастдаргомском районе в ночное время можно ездить с выключенными фарами

Новости Самарканда
﻿
На некоторых улицах Самарканда ограничат движение транспортных средств

На некоторых улицах Самарканда ограничат движение транспортных средств

Новости Самарканда / ТОП
﻿
В Самарканде в 2017 году продолжат ремонтировать дороги

В Самарканде в 2017 году продолжат ремонтировать дороги

Общество / Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика