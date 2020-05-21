Самаркандские школы подписали контракты на трудоустройство 694 выпускников СамГУ

По инициативе Самаркандского государственного университета в сотрудничестве с областным управлением народного образования прошла онлайн-видеоконференция, посвященная трудоустройству выпускников университета.

В ходе беседы ректор СамГУ, профессор Рустам Холмуродов отметил, что одним из главных приоритетов на сегодня является трудоустройство выпускников вузов, их высокий уровень знаний и потенциал по специальности. Он отметил, что глубокие знания и навыки выпускников являются важным фактором развития отраслей, в том числе подрастающего поколения.

-Развитие отрасли зависит от потенциальных кадров, - сказал Рустам Холмуродов. - Обеспечение дошкольных учреждений и общеобразовательных школ дипломированным педагогом поможет повысить качество и эффективность образования в целом.

- В текущем учебном году 85% из 1917 бакалавров и магистров, окончивших СамГУ по 15 специальностям, а именно 1812, - это молодые люди из Самарканда, - сказал проректор по учебной работе Ахмаджон Солиев. -Тот факт, что эти специалисты будут работать в учреждениях и организациях района или города, где он родился и вырос, а также в государственных учреждениях, приводит к значительному сокращению потребности в квалифицированных кадрах, прежде всего в регионах. Поэтому постоянное сотрудничество с областными отделами народного и дошкольного образования служит обеспечению занятости большинства наших выпускников.

Свои предложения, мнения и комментарии по этому поводу также высказали руководитель областного управления народного образования Саидахмад Усманов и заместитель начальника областного управления дошкольного образования Дильфуза Азизова.

Как отметил начальник областного управления народного образования Сайдахмад Усманов, основную часть учителей, работающих в общеобразовательных школах области, составляют выпускники Самаркандского государственного университета. Благодаря сотрудничеству трудоустроено очень много молодых специалистов.

В соответствии с потребностями в педагогических кадрах был подписан контракт на трудоустройство 694 выпускников СамГУ, сообщает пресс-служба облОНО.