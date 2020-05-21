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  • 21 май 2020 18:17
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Самаркандские школы подписали контракты на трудоустройство 694 выпускников СамГУ

По инициативе Самаркандского государственного университета в сотрудничестве с областным управлением народного образования прошла онлайн-видеоконференция, посвященная трудоустройству выпускников университета.

 

Самаркандские школы подписали контракты на трудоустройство 694 выпускников СамГУ

 

В ходе беседы ректор СамГУ, профессор Рустам Холмуродов отметил, что одним из главных приоритетов на сегодня является трудоустройство выпускников вузов, их высокий уровень знаний и потенциал по специальности. Он отметил, что глубокие знания и навыки выпускников являются важным фактором развития отраслей, в том числе подрастающего поколения.

 

-Развитие отрасли зависит от потенциальных кадров, - сказал Рустам Холмуродов. - Обеспечение дошкольных учреждений и общеобразовательных школ дипломированным педагогом поможет повысить качество и эффективность образования в целом.

 

- В текущем учебном году 85% из 1917 бакалавров и магистров, окончивших СамГУ по 15 специальностям, а именно 1812, - это молодые люди из Самарканда, - сказал проректор по учебной работе Ахмаджон Солиев.  -Тот факт, что эти специалисты будут работать в учреждениях и организациях района или города, где он родился и вырос, а также в государственных учреждениях, приводит к значительному сокращению потребности в квалифицированных кадрах, прежде всего в регионах. Поэтому постоянное сотрудничество с областными  отделами  народного и дошкольного образования служит обеспечению занятости большинства наших выпускников.

 

Свои предложения, мнения и комментарии по этому поводу также высказали руководитель областного управления народного образования Саидахмад Усманов и заместитель начальника областного управления дошкольного образования Дильфуза Азизова.

 

Как отметил  начальник областного управления народного образования Сайдахмад Усманов, основную часть учителей, работающих в общеобразовательных школах области, составляют выпускники Самаркандского государственного университета. Благодаря сотрудничеству  трудоустроено очень много молодых специалистов.

 

В соответствии с потребностями в педагогических кадрах был подписан контракт на трудоустройство 694 выпускников СамГУ, сообщает пресс-служба облОНО.


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