Самаркандские школы подписали контракты на трудоустройство 694 выпускников СамГУ

По инициативе Самаркандского государственного университета в сотрудничестве с областным управлением народного образования прошла онлайн-видеоконференция, посвященная трудоустройству выпускников университета.
В ходе беседы ректор СамГУ, профессор Рустам Холмуродов отметил, что одним из главных приоритетов на сегодня является трудоустройство выпускников вузов, их высокий уровень знаний и потенциал по специальности. Он отметил, что глубокие знания и навыки выпускников являются важным фактором развития отраслей, в том числе подрастающего поколения.
Свои предложения, мнения и комментарии по этому поводу также высказали руководитель областного управления народного образования Саидахмад Усманов и заместитель начальника областного управления дошкольного образования Дильфуза Азизова.
Как отметил начальник областного управления народного образования Сайдахмад Усманов, основную часть учителей, работающих в общеобразовательных школах области, составляют выпускники Самаркандского государственного университета. Благодаря сотрудничеству трудоустроено очень много молодых специалистов.
В соответствии с потребностями в педагогических кадрах был подписан контракт на трудоустройство 694 выпускников СамГУ, сообщает пресс-служба облОНО.