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  • 21 май 2020 15:35
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В Самарканде поощрили тех, кто занят в борьбе с эпидемией коронавируса

На площаде Куксарай в Самарканде собрались представители санитарно-эпидемиологической службы, органов внутренних дел, Национальной гвардии, подразделений по  чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

 

 В Самарканде поощрили тех, кто занят в борьбе с эпидемией коронавируса

 Фото Зарафшон

Мероприятие, инициированное администрацией городского хокимията, было организовано в целях поощрения группы специалистов, задействованных в  борьбе с коронавирусной инфекцией.

 

О роли медицинских работников и сотрудников специальных служб говорили замхокима области Р.Кобилов и хоким Самарканда Б.Облокулов. Принятие неотложных мер против пандемии, строгое соблюдение карантинных ограничений и обеспечение того, чтобы население оставалось дома, является актуальной задачей сегодня, отмечали выступающие.

 

В Самарканде поощрили тех, кто занят в борьбе с эпидемией коронавируса

 Фото Зарафшон

В рамках мероприятия 100 сотрудников были награждены благодарственными письмами и памятными подарками.  Руководители поблагодарили  персонал за усердие, труд, активное участие в мероприятиях по дезинфекции и специальной обработке участков для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Самарканде.

 

В Самарканде поощрили тех, кто занят в борьбе с эпидемией коронавируса

 Фото Зарафшон

В целях повышения качества медицинских услуг в карантинных зонах Самаркандской областной, системе здравоохранения было дополнительно предоставлено 20 специальных транспортных средств. Как было подчеркнуто, техника, приобретенная  областной администрацией  за счет местного бюджета за  1 млрд. 374 млн.  сумов, будет играть важную роль в реализации мер по борьбе с пандемией коронавируса в регионе, дезактивации зараженных районов, доставке необходимых лекарств, качественной медицинской помощи во время карантина.


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