 В Самарканде поощрили тех, кто занят в борьбе с эпидемией коронавируса

На площаде Куксарай в Самарканде собрались представители санитарно-эпидемиологической службы, органов внутренних дел, Национальной гвардии, подразделений по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Фото Зарафшон

Мероприятие, инициированное администрацией городского хокимията, было организовано в целях поощрения группы специалистов, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией.

О роли медицинских работников и сотрудников специальных служб говорили замхокима области Р.Кобилов и хоким Самарканда Б.Облокулов. Принятие неотложных мер против пандемии, строгое соблюдение карантинных ограничений и обеспечение того, чтобы население оставалось дома, является актуальной задачей сегодня, отмечали выступающие.

Фото Зарафшон

В рамках мероприятия 100 сотрудников были награждены благодарственными письмами и памятными подарками. Руководители поблагодарили персонал за усердие, труд, активное участие в мероприятиях по дезинфекции и специальной обработке участков для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Самарканде.

Фото Зарафшон

В целях повышения качества медицинских услуг в карантинных зонах Самаркандской областной, системе здравоохранения было дополнительно предоставлено 20 специальных транспортных средств. Как было подчеркнуто, техника, приобретенная областной администрацией за счет местного бюджета за 1 млрд. 374 млн. сумов, будет играть важную роль в реализации мер по борьбе с пандемией коронавируса в регионе, дезактивации зараженных районов, доставке необходимых лекарств, качественной медицинской помощи во время карантина.