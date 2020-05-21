ПОЕХАЛ, УВИДЕЛ, РАССКАЗАЛ

В действующем в Самарканде университете международного туризма «Шелковый путь» в новом учебном году открывается факультет трэвел-журналистики.

Это первое в Узбекистане образовательное направление в масс-медиа, которое будет целенаправленно специализироваться на подготовке профессиональных кадров, создающих информационный контент о путешествиях, странах, достопримечательностях, национальной кухне, уникальных видах ремесел.

В настоящее время трэвел – журналистика активно развивается в сегменте интернета и является доступным средством получения информации об истории и культуре государств для целевой аудитории многих стран мира. Привлекательность такого информационного продукта обусловлена тем, что его подача часто осуществляется в форме развлекательного шоу. Ярким подтверждением этого является созданный популярным телеведущим телеканала НТВ Джоном Уореном цикл передач «Поедем, поедим», выпуски которого снимались и в древних городах Узбекистана.

Творческие работы трэвел – журналистов будут востребованы и национальным телевизионным каналом «Дунье буйлаб» («Вокруг света»), будут способствовать развитию блогосферы, обеспечивая популяризацию, как национального туристического продукта, так и глобальной индустрии путешествий.

Подготовка специалистов в области трэвел-журналистики будет осуществляться по программам бакалавриата и магистратуры университета международного туризма «Шелковый путь» соответственно 4 и 2 года. Особое внимание будет уделено освоению студентами иностранных языков, что существенно расширит их возможности для творческой самореализации.

Принимая во внимание, что туризм в нашей стране является стратегическим направлением экономики, тревел-журналистика станет важной составляющей обеспечения динамичного развития отрасли и укрепления культурного имиджа Узбекистана.

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