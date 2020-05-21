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  • 21 май 2020 10:32
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ПОЕХАЛ, УВИДЕЛ, РАССКАЗАЛ

В действующем в Самарканде университете международного туризма «Шелковый путь» в новом учебном году открывается факультет трэвел-журналистики.

 

ПОЕХАЛ, УВИДЕЛ, РАССКАЗАЛ

 

Это первое в Узбекистане образовательное направление в масс-медиа, которое будет целенаправленно специализироваться на подготовке профессиональных кадров, создающих информационный контент о путешествиях, странах,  достопримечательностях, национальной кухне, уникальных видах ремесел.

 

В настоящее время  трэвел – журналистика активно развивается в сегменте интернета и является доступным средством получения информации об истории и культуре государств для целевой аудитории многих стран мира.     Привлекательность такого информационного продукта обусловлена тем, что его подача часто осуществляется в форме развлекательного шоу. Ярким подтверждением этого является созданный популярным телеведущим телеканала НТВ Джоном Уореном цикл передач «Поедем, поедим», выпуски которого снимались и в древних городах Узбекистана. 

 

Творческие работы трэвел – журналистов будут востребованы и  национальным телевизионным каналом «Дунье буйлаб» («Вокруг света»), будут способствовать развитию блогосферы, обеспечивая популяризацию, как национального туристического продукта, так и глобальной индустрии путешествий.

 

Подготовка специалистов в области трэвел-журналистики будет осуществляться по программам бакалавриата и магистратуры  университета международного туризма «Шелковый путь» соответственно  4 и  2 года.   Особое внимание  будет уделено освоению студентами иностранных языков, что существенно расширит их   возможности для творческой самореализации. 

 

Принимая во внимание, что туризм в нашей стране является стратегическим направлением экономики, тревел-журналистика станет важной составляющей обеспечения динамичного развития отрасли и укрепления культурного имиджа Узбекистана.

 

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