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  • 21 май 2020 10:26
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Древнее медресе стало музеем

Медресе в поселке Пайшанба Каттакурганского района Самаркандской области теперь будет функционировать в качестве публичной библиотеки и краеведческого музея.

 

Древнее медресе стало музеем

 

Такое переформатирование исторического объекта осуществлено по предложению представителей местной интеллигенции и уважаемых аксакалов.


Необходимость в открытии  новой страницы в истории данного объекта созрела давно. По словам старожилов района, медресе, имеющее почти 250-летнюю историю, до обретения Узбекистаном независимости использовалось как склад для сельскохозяйственных удобрений. В последние годы здесь была осуществлена реставрация здания, благоустроена прилегающая территория.


 - Согласно имеющимся данным медресе было построено в 1791 году по инициативе  Мухаммада Амира Накиббека, - говорит ответственный смотритель  исторической достопримечательности Ильхом Файзиев. – До 1928 года оно функционировало как медресе, а потом постепенно пришло в заброшенное состояние. Местные жители в течение многих лет обращались в различные инстанции с просьбой привести объект в порядок, но практических результатов удалось добиться лишь в последние годы.

 

Теперь посещающие  открытую здесь библиотеку читатели могут заниматься с книгами в худжрах-кельях медресе, окунаясь тем самым в  атмосферу далекого прошлого. Любители истории могут познакомиться в краеведческом музее с большой коллекцией экспонатов, отражающих богатую историю Каттакурганского района.   

 

О связи времен говорят и сохранившиеся во дворе медресе колодцы, которыми, согласно историческим данным,  в свое время пользовались как слушатели духовного учебного заведения, так и местные жители, пишет газета Народное слово.

 


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