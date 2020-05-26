» » » В Самаркандской области около 54 тысяч выпускников школ получат электронные аттестаты
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  • 20 май 2020 16:10
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В Самаркандской области около 54 тысяч выпускников школ получат электронные аттестаты

По данным Самаркандского областного управления народного образования, в 2019-2020 учебном году 53589 учащихся 11-х классов станут выпускниками, 55864 школьников заканчивают обучение в 9-х классах.  

 

В Самаркандской области около 54 тысяч выпускников школ получат электронные аттестаты

 

 

В связи со сложившейся ситуацией вокруг коронавируса выпускники школ в этом году получат электронные аттестаты-отсканированные варианты оригинальных документов, подтверждающих наличие среднего образования. Это решение было принято Министерством народного образования страны.

 

Данное решение поддерживает и начальник областного управления народного образования Саидахмад Усманов. Оригиналы документов будут храниться в школах до конца периода карантина. Абитуриенты, планирующие поступать в этом году в вузы, смогут получить копии документов об образовании, говорит начальник.

В Самаркандской области на сегодняшний день функционируют 1237 общеобразовательных школ. В эти дни учителя подводят итоги года, выставляют четвертные и годовые оценки  по набранным учениками баллам. После затянувшихся весенних каникул в регионах Узбекистана, в том числе вилояте, учебную программу последней, четвертой четверти школьники изучили в режиме онлайн. Возможно, дистанционное обучение для некоторых оказалось неэффективным, однако, ученики не выпадали и оставались в рамках образовательного процесса. 

 

Учитывая все эти нюансы, Министерство народного образования приняло решение отменить проведение  экзаменов в текущем учебном году. Судя по откликам комментаторов в соцсетях, это стало настоящим подарком для учеников к концу школы. Итоговые оценки будут выставлены с учетом отметок, полученных за три четверти учебного года. При этом, в школах, где была успешна внедрена система kundalik.com, рекомендуется принимать во внимание только положительные оценки успеваемости за четвертую четверть в качестве поощрения за старания учеников в период карантина.

 

Зарина Хакбердиева


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