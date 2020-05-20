Больница «Хаваси» в Самарканде закрыта на карантин

Самаркандское областное управление здравоохранения сообщает, что в связи с обнаружением инфекции COVID-19 у пациентов и медицинского персонала Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи деятельность центра была приостановлена ​​с 19 мая 2020 года.

В связи с этим 67 пациентов, проходивших лечение в центре, были переведены в Самаркандский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии.

Также до возобновления работы Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (Хаваси) населению региона будет оказана временная неотложная помощь в следующих больницах:

- травматологические и нейрохирургические (с реанимацией) медицинские услуги - в Самаркандском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии;

- хирургия, урология, гинекология, ЛОР, педиатрия, услуги терапии и реанимации - во 2-й клинике СамМИ;

- медицинская служба комбустиологии (ожоги) - в Самаркандском городском медицинском объединении (Горбольница);

- токсикология и служба ЭКД - в областном многопрофильном медицинском центре.

Кроме того, пресс-служба сообщает, что в областном кардиологическом диспансере, областном центре реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью и областной глазной больнице будут помещены граждане, которые имеют первичный контакт с пациентами с коронавирусной инфекцией среди городского населения.