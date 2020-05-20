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  • 20 май 2020 14:21
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Хищение при покупке электрооборудования выявлено в Самарканде

В соответствии с государственной программой  на 2017-2019 годы, областному филиалу АО «Самаркандское предприятие территориальных электрических сетей» разрешено было покупать электрооборудования у предприятий «Уэлектроаппарат-Электрощит» и «Тошэлектроаппарат» по договорным ценам.

 

Хищение при покупке электрооборудования выявлено в Самарканде

 

Однако выяснилось, что должностные лица акционерного общества заключили договоры с другими предприятиями на закупку электрооборудования и присвоили 5,4 млрд. сумов из госбюджета.

 

Несмотря на то, что вышеуказанные предприятия предлагали трансформаторные подстанции по  низкой цене, оборудование было приобретено у других компаний, что нанесло значительный ущерб государственным и общественным интересам. Сумма ущерба составила  1,3 млрд сумов.

 

По факту хищения в отношении должностных лиц АО «Самаркандское ПТЭС» возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, и ведется расследование.

 

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.


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