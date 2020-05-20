Хищение при покупке электрооборудования выявлено в Самарканде

В соответствии с государственной программой на 2017-2019 годы, областному филиалу АО «Самаркандское предприятие территориальных электрических сетей» разрешено было покупать электрооборудования у предприятий «Уэлектроаппарат-Электрощит» и «Тошэлектроаппарат» по договорным ценам.

Однако выяснилось, что должностные лица акционерного общества заключили договоры с другими предприятиями на закупку электрооборудования и присвоили 5,4 млрд. сумов из госбюджета.

Несмотря на то, что вышеуказанные предприятия предлагали трансформаторные подстанции по низкой цене, оборудование было приобретено у других компаний, что нанесло значительный ущерб государственным и общественным интересам. Сумма ущерба составила 1,3 млрд сумов.

По факту хищения в отношении должностных лиц АО «Самаркандское ПТЭС» возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, и ведется расследование.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.