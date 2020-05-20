В Cамаркандской области будет создан кластер, не имеющий аналогов в Узбекистане

Участники встречи обсудили вопрос реализации проекта по созданию производственного, мясомолочного, промышленного, тепличного и агрологистического комплекса на территории Пахтачийского района Самаркандской области.

Представители хокимията Самаркандской области, Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) и узбекско-казахского СП ООО «Samarkand-KZT EKO Milk Company» провели онлайн-переговоры с главой нидерландской компании «TST-Agro» Т.Скотсман, сообщает корреспондент ИА «Дунё».



Видеоконференция была организована при содействии Посольства нашей страны в государствах Бенилюкс. Участники встречи обсудили вопрос реализации проекта по созданию производственного, мясомолочного, промышленного, тепличного и агрологистического комплекса на территории Пахтачийского района Самаркандской области.



Отмечено, что бюджет проекта составляет 69,77 миллионов евро, срок реализации - два года. Ожидается, что к нему будут также привлечены и другие нидерландские компании, в частности, «Lely» и «Hunland», которые поставят оборудование по переработке молочной продукции, механизированные комплексы по уходу за крупнорогатым скотом, а также крупный рогатый скот для животноводческой фермы. «TST-Agro» будет выступать исполнителем общей части проекта, а также обеспечит строительство теплиц для выращивания свежей плодоовощной продукции и поставку технологического оборудования.



В ходе встречи участники отметили, что успешная реализация проекта позволит создать в Самаркандской области кластер, которому не будет аналогов в Узбекистане. В нем будет производиться современная и качественная продукция, которая украсит дастархан не только местных потребителей, но и покупателей соседних стран.