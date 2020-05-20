Отвечают ли водохранилища в Самаркандской области требованиям безопасности?

В нашем регионе 70% воды, используемой для сельского хозяйства, получают из реки Зарафшан. В то же время водохранилища также являются основным источником подачи воды в сеть.

По словам Азамата Суюнова, начальника областного управления по эксплуатации водохранилищ, в настоящее время в регионе имеется 8 водохранилищ и 2 плотины под давлением. Два из водохранилищ являются паводковыми. 6 водохранилищ при управлении департамента ежегодно снабжают водой до 24 000 гектаров земли в регионе.

Мы все заинтересованы в безопасности водохранилищ после инцидента в Сардобинском районе. Насколько хорошо наши резервуары соответствуют требованиям безопасности? Мы обратились с этим вопросом к Асрору Каримкулову, руководителю отдела эксплуатации магистральной системы Зарафшана.

- Каттакурганское и Акдарьинское водохранилища под управлением нашего ведомства являются крупнейшими водохранилищами региона, построенными много лет назад, - сказал А. Каримкулов. -Акдарьинское водохранилище, расположенное в верховьях реки Акдарья, было сдано в эксплуатацию в 1989 году. Оно может выдержать землетрясение силой до 7 баллов и имеет вместимость воды 110 миллионов кубических метров. Каттакурганское водохранилище обладает сейсмоустойчивостью до 7 баллов и пополняется Дамходжинской ГЭС на реке Карадарья. Резервуар был спроектирован в 3 этапа, с объемом воды 100 миллионов кубических метров в первом проекте в 1939 году и 900 миллионов кубических метров в 3 проектах в 1968 году.

- Обычно большинство водохранилищ оснащены специальным оборудованием, которое сигнализирует, когда уровень воды поднимется. Оснащены ли наши резервуары таким оборудованием, каков уровень безопасности в них?

- С точки зрения безопасности в резервуарах постоянно ведется мониторинг. Кроме того, склады постоянно охраняются органами внутренних дел и национальной гвардией. На территории каттакурганского водохранилища установлены 6 камер видеонаблюдения и 2 кнопки тревоги, сирена С-40. В 2013 году была построена ​​современная электростанция. По состоянию на 17 мая 2020 года водохранилище имеет 731 млн. кубометров запасов воды. Аналогичной техникой оснащено и Акдарьинское водохранилище- 8 устройств видеонаблюдения( 2011 г.) и 5 кнопок тревоги ( 2015 г.), а также современная электростанция и сирена С-40.

- Недавно в социальных сетях появились сообщения о том, что в стенах Каттакурганского водохранилища появилась трещина. Правда ли это?

-На данной территории проводятся регулярные проверки по безопасности резервуаров. Однако, как только новость распространилась, была сформирована рабочая группа и проведен осмотр стен водохранилища, опубликованные сообщения не подтвердились.

- Что делается для предотвращения аварий на водохранилищах?

- Недавно была выполнена уплотнительная работа откосных бетонных покрытий Каттакурганского водохранилища. В 2018 году областное общество с ограниченной ответственностью «Сувлойиха» провело ремонт и очистку 33 пьезометров, построенных для контроля чистой воды в плотине водохранилища.

Сегодня Каттакурганское водохранилище находится в хорошем состоянии и отвечает всем требованиям безопасности. На месте работает 66 человек.

Беседовал

Уктам Худойбердиев