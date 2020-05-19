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  • 19 май 2020 21:04
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В СамГУ состоялась онлайн-конференция с участием зарубежных экспертов

14-15 мая 2020 года в Самаркандском государственном университете в режиме онлайн состоялась международная научная конференция «Перспективы применения инновационных и современных информационных технологий в образовании, науке и управлении».

 

В СамГУ состоялась онлайн-конференция с участием зарубежных экспертов

 

На конференции широко обсуждались такие вопросы, как алгоритмизация, моделирование, технологии мышления в различных системах, инженерная математика и информатизация в сферах образования, науки и управления, технологии обучения, электронные ресурсы.

 

С докладами по теме выступили ректор Самаркандского государственного университета профессор Р.Холмурадов, президент Холонского технологического института Израиля, профессор Э.Якубов, преподаватель Национального технического университета Беларуси И.Ганчеренок и другие.

 

Всего поступило около 200 докладов со всего Узбекистана и 10 зарубежных стран. В работе онлайн-конференции приняли участие более ста специалистов из Израиля, России, Беларуси, Казахстана, США и др. Заслушано и обсуждено более 100 докладов.

 

Презентация достижений Холонского технологического института Государства Израиль в области робототехники вызвала большой интерес у участников.Об этом пишет Зарафшон.


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