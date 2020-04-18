В Узбекистане за прошедшие сутки рост числа новых больных выявлен только в трех регионах. Это Ташкент, Самаркандская и Навоийская области, сообщает Минздрав.

В лидерах уже по традиции Ташкент и Самаркандская область.

Если 17 мая в столице было зарегистрировано 1031 инфицированный, то 18 мая – 1049.

Не отстает и Самаркандская область. Здесь всего за сутки нашли 14 новых инфицированных. Так, 17 мая в области был зарегистрирован 261 инфицированный, а 18 мая – 275.

Статистика прироста по другим регионам:

Каракалпакстан – 124 (+0)

Андижанская область – 175 (+0)

Бухарская область – 442 (+0)

Джизакская область – 3 (+0)

Кашкадарьинская область – 6 (+0)

Навоийская область – 29 (+6)

Наманганская область – 253 (+0)

Самаркандская область – 275 (+14)

Сурхандарьинская область – 44 (+0)

Ферганская область – 158 (+0)

Хорезмская область – 233 (+0)

Ташкент – 1049 (+18)

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