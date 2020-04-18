В Узбекистане за прошедшие сутки рост числа новых больных выявлен только в трех регионах. Это Ташкент, Самаркандская и Навоийская области, сообщает Минздрав.
В лидерах уже по традиции Ташкент и Самаркандская область.
Если 17 мая в столице было зарегистрировано 1031 инфицированный, то 18 мая – 1049.
Не отстает и Самаркандская область. Здесь всего за сутки нашли 14 новых инфицированных. Так, 17 мая в области был зарегистрирован 261 инфицированный, а 18 мая – 275.
Статистика прироста по другим регионам:
Каракалпакстан – 124 (+0)
Андижанская область – 175 (+0)
Бухарская область – 442 (+0)
Джизакская область – 3 (+0)
Кашкадарьинская область – 6 (+0)
Навоийская область – 29 (+6)
Наманганская область – 253 (+0)
Самаркандская область – 275 (+14)
Сурхандарьинская область – 44 (+0)
Ферганская область – 158 (+0)
Хорезмская область – 233 (+0)
Ташкент – 1049 (+18)