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  • 18 май 2020 15:57
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Скончался еще один пациент с коронавирусом

В Ташкенте скончался мужчина, у которого был диагностирован коронавирус. Это 13-я смерть пациента с COVID-19.

 

Скончался еще один пациент с коронавирусом

 

В Ташкенте скончался мужчина, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

 

Житель Самарканда И. был в тяжелом состоянии госпитализирован в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи 14 мая. Анализы показали наличие у него COVID-19. Для оказания специализированной помощи пациент был переведен в клинику НИИ вирусологии.

 

Сообщается, что мужчина долгое время страдал от цирроза печени, избыточного веса и тяжелой степени анемии.

 

Несмотря на усилия врачей, пациент скончался от сердечно-сосудистой и острой дыхательной недостаточности.


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