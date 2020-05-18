Скончался еще один пациент с коронавирусом

В Ташкенте скончался мужчина, у которого был диагностирован коронавирус. Это 13-я смерть пациента с COVID-19.

В Ташкенте скончался мужчина, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Житель Самарканда И. был в тяжелом состоянии госпитализирован в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи 14 мая. Анализы показали наличие у него COVID-19. Для оказания специализированной помощи пациент был переведен в клинику НИИ вирусологии.

Сообщается, что мужчина долгое время страдал от цирроза печени, избыточного веса и тяжелой степени анемии.

Несмотря на усилия врачей, пациент скончался от сердечно-сосудистой и острой дыхательной недостаточности.