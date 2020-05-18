Район "За линией" в Самарканде станет современным городом

13 мая глава государства провел видеоконференцию по вопросам дальнейшего смягчения карантинных требований в стране, повышения уровня бдительности, постепенного использования секторов экономики, увеличения занятости и доходов населения, расширения г. Самарканда за счет Пастдаргомского, Нурабадского и Самаркандского районов.

Хоким Самаркандской области Э. Турдимов проинформировал о проводимой работе в этом направлении и о новых проектах, реализуемых и разрабатываемых в Самарканде.

В частности, было отмечено, что планируется построить город на основе современного проекта в районе городского железнодорожного вокзала, который в народе известен как «за линией».

Это место, с железной дорогой с одной стороны и оврагом с другой, годами оставалось без внимания. За исключением старых, временных оптовых магазинов, в этом районе нет точек обслуживания, не очень хорошо развита транспортная инфраструктура.

В 2019 году несколько групп общественного контроля областной администрации анализировали ситуацию в этой области и выявили ряд проблем. После этого дороги в этом районе были асфальтированы, отремонтированы школы и детские сады, установлены ночные светильники. Однако тот факт, что дома были построены хаотично, на окраине оврагов, не позволяет найти полное решение проблем. Из-за произвольно построенных домов в общих дворах перекрыты дороги.

Поэтому в этой области разрабатывается проект по строительству города с населением 16-20 тысяч человек. Прежде всего, здесь будет построено около 30 многоэтажных домов, школа, районный центр, детский сад, парк, спортивные и торговые центры и другие точки обслуживания.

Движение общественного транспорта в новый массив Корасув будет осуществляться через эту территорию. Будет проложена канализационная сеть.