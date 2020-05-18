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  • 18 май 2020 12:43
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Район "За линией" в Самарканде станет современным городом

13 мая глава государства провел видеоконференцию по вопросам дальнейшего смягчения карантинных требований в стране, повышения уровня бдительности, постепенного использования секторов экономики, увеличения занятости и доходов населения, расширения г. Самарканда за счет Пастдаргомского, Нурабадского и Самаркандского районов.

 

Район "За линией" в Самарканде станет современным городом

 

Хоким  Самаркандской области Э. Турдимов проинформировал о проводимой работе в этом направлении и о новых проектах, реализуемых и разрабатываемых в Самарканде.

 

В частности, было отмечено, что планируется построить город на основе современного проекта в районе городского железнодорожного вокзала, который в народе известен как «за линией».

 

Это место, с железной дорогой с одной стороны и оврагом с другой, годами оставалось без внимания. За исключением старых, временных оптовых магазинов, в этом районе нет точек обслуживания, не очень хорошо развита  транспортная инфраструктура.

 

В 2019 году несколько групп общественного контроля областной администрации анализировали ситуацию в этой области и выявили ряд проблем. После этого дороги в этом районе были асфальтированы, отремонтированы школы и детские сады, установлены ночные светильники. Однако тот факт, что дома были построены хаотично, на окраине оврагов, не позволяет найти полное решение проблем. Из-за произвольно построенных  домов в общих дворах перекрыты дороги.

 

Поэтому в этой области разрабатывается проект по строительству города с населением 16-20 тысяч человек. Прежде всего, здесь будет построено около 30 многоэтажных домов, школа, районный центр, детский сад, парк, спортивные и торговые центры и другие точки обслуживания.

 

Движение  общественного транспорта в новый массив Корасув будет осуществляться  через эту территорию. Будет проложена канализационная сеть.


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