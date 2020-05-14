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  • 18 май 2020 12:06
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В Самаркандской области будет построена фотоэлектрическая электростанция

Принято ПостановлениеПрезидента от 13.05.2020 г. N ПП-4712  «О мерах по реализации инвестиционного проекта« Строительство фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Самаркандской области ».

 

В Самаркандской области будет построена фотоэлектрическая электростанция

 

Документ утвердил инвестиционное соглашение, подписанное 13 сентября 2019 года между Министерством инвестиций и внешней торговли Республики  Узбекистан, французской компанией «Total Eren SA»  и компанией с иностранными инвестициями в форме Tutly Solar LLC (далее-Проектная компания).

 

Инвестиционное соглашение предусматривает обязательства Инвестора и Проектной компании, связанные с проектированием, финансированием, строительством и эксплуатацией фотоэлектрической станции (ФЭС) общей мощностью 100 МВт в Самаркандской области в течение 25 лет.

 

Между АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и Проектной компанией заключено соглашение о закупке электроэнергии от 13 сентября 2019 года, в соответствии с которым:

 

Проектная компания принимает обязательство по гарантированной продаже выработанной электрической энергии единому покупателю в лице АО "Национальные электрические сети Узбекистана";

 

Проектная компания представляет банковскую гарантию первоклассного иностранного банка по надлежащему исполнению своих обязательств на сумму 8 миллионов евро;

 

Проектная компания принимает обязательство по строительству и продаже АО "Национальные электрические сети Узбекистана" повышающей подстанции ФЭС после ее ввода в эксплуатацию;

 

АО "Национальные электрические сети Узбекистана" принимает обязательство по гарантированной закупке электрической энергии и осуществляет оплату за электрическую энергию в местной валюте.

 

Документ вступил в силу 14.05.2020.


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