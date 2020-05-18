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  • 18 май 2020 10:25
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Учительница из Самарканда повысит квалификацию во Франции бесплатно

В соответствии с соглашением между министерством народного образования страны  и посольством Франции, в 2020 году были объявлены грантовые программы, которые предоставят учителям французского языка возможность совершенствовать свои навыки во Франции на конкурсной основе.

 

Учительница из Самарканда повысит квалификацию во Франции бесплатно

 

Республиканский образовательный центр тесно сотрудничает с посольством Франции в Узбекистане, чтобы повысить престиж французского языка в школах. В данном отношении определен ряд приоритетов в рамках государственной программы «Год науки, просвещения и цифровой экономики».


Наталья Часовских, учительница французского языка в общеобразовательной школе № 43 в Самарканде, специализирующаяся на углубленном изучении французского языка, приняла участие в конкурсе «Мой вклад в преподавание французского языка», организованном посольством Франции в Узбекистане. В результате Н. Часовских победила в конкурсе и получила возможность пройти двухнедельную программу повышения квалификации  в языковой школе Accent Francais Монпелье, учебном заведении Франции.

 

Н. Часовских поедет во Францию после завершения  карантинных мер.


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