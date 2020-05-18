Учительница из Самарканда повысит квалификацию во Франции бесплатно

В соответствии с соглашением между министерством народного образования страны и посольством Франции, в 2020 году были объявлены грантовые программы, которые предоставят учителям французского языка возможность совершенствовать свои навыки во Франции на конкурсной основе.

Республиканский образовательный центр тесно сотрудничает с посольством Франции в Узбекистане, чтобы повысить престиж французского языка в школах. В данном отношении определен ряд приоритетов в рамках государственной программы «Год науки, просвещения и цифровой экономики».





Наталья Часовских, учительница французского языка в общеобразовательной школе № 43 в Самарканде, специализирующаяся на углубленном изучении французского языка, приняла участие в конкурсе «Мой вклад в преподавание французского языка», организованном посольством Франции в Узбекистане. В результате Н. Часовских победила в конкурсе и получила возможность пройти двухнедельную программу повышения квалификации в языковой школе Accent Francais Монпелье, учебном заведении Франции.

Н. Часовских поедет во Францию после завершения карантинных мер.