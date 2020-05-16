» » » За минувшие сутки в УЧС г. Самарканда поступило около 200 вызовов
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  • 16 май 2020 14:21
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За минувшие сутки в УЧС г. Самарканда поступило около 200 вызовов

За минувшие сутки в УЧС г. Самарканда поступило около 200 вызовов, сообщили в пресс-службе городского  управления.  Над устранением последствий непогоды выехали около 30 человек и 12 единиц техники.  Спасатели  работали допоздна, оказывая посильную помощь жителям затопленных домов по улицам М.Кошгари, М.Барака, Бедил, Исаева, С.Айни, Сузангаранская, Илмабод.

 

За минувшие сутки в УЧС г. Самарканда поступило около 200 вызовов

 

Обильные дожди привели к подтоплению имущества Станислава  Тарновского, 92-летнего жителя г. Самарканда. Пенсионер, проживающий по ул. Исаева,  обратился за помощью к спасателям. Прибывшие на место сотрудники УЧС откачали воду с подвального помещения домовладельца и помогли расчистить пути водоотвода от бытового мусора. 

 

С аналогичной проблемой столкнулись и жители махаллинского схода граждан «Куйи Арабхона Шодил». По словам горожан, вечером 15 мая внутри комнат практически все «плавало»: воды было,  чуть ли не по колено, затоплены уборные и душевые комнаты, подвалы и кухни.

 

В Управлении по чрезвычайным ситуациям города Самарканда сообщили, что большая часть вызовов поступило от жильцов, проживающих по ул. Фирдавсий, Исаева, Сузангаранская, Маракандская, С.Айни и Н.Шукурова , а также махалли «Кушчинор». Во избежании чрезвычайных ситуаций специалисты рекомендуют  очистить дворовые арыки от загрязнений. Если существует постоянная проблема с подтоплением , то необходимо приобрести или временно занять у знакомых мотопомпы для откачки воды и принять необходимые меры до приезда экстренной службы.

 

Зарина Хакбердиева


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