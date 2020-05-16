За минувшие сутки в УЧС г. Самарканда поступило около 200 вызовов, сообщили в пресс-службе городского управления. Над устранением последствий непогоды выехали около 30 человек и 12 единиц техники. Спасатели работали допоздна, оказывая посильную помощь жителям затопленных домов по улицам М.Кошгари, М.Барака, Бедил, Исаева, С.Айни, Сузангаранская, Илмабод.

Обильные дожди привели к подтоплению имущества Станислава Тарновского, 92-летнего жителя г. Самарканда. Пенсионер, проживающий по ул. Исаева, обратился за помощью к спасателям. Прибывшие на место сотрудники УЧС откачали воду с подвального помещения домовладельца и помогли расчистить пути водоотвода от бытового мусора.

С аналогичной проблемой столкнулись и жители махаллинского схода граждан «Куйи Арабхона Шодил». По словам горожан, вечером 15 мая внутри комнат практически все «плавало»: воды было, чуть ли не по колено, затоплены уборные и душевые комнаты, подвалы и кухни.

В Управлении по чрезвычайным ситуациям города Самарканда сообщили, что большая часть вызовов поступило от жильцов, проживающих по ул. Фирдавсий, Исаева, Сузангаранская, Маракандская, С.Айни и Н.Шукурова , а также махалли «Кушчинор». Во избежании чрезвычайных ситуаций специалисты рекомендуют очистить дворовые арыки от загрязнений. Если существует постоянная проблема с подтоплением , то необходимо приобрести или временно занять у знакомых мотопомпы для откачки воды и принять необходимые меры до приезда экстренной службы.

Зарина Хакбердиева