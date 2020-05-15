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  • 16 май 2020 14:05
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Министерство здравоохранения: В САМАРКАНДЕ ПОПРАВИЛИСЬ ЕЩЕ 10 ПАЦИЕНТОВ

В Самаркандской области от коронавирусной инфекции выздоровели и отправились на реабилитацию 10 пациентов.

 

Министерство здравоохранения: В САМАРКАНДЕ ПОПРАВИЛИСЬ ЕЩЕ 10 ПАЦИЕНТОВ

 

Все выздоровевшие из Самаркандской области (5 – из Акдарьинского района, 3 – из города Самарканда, 2 – из Тайлякского района), они заразились в результате контакта с больными. Среди них 5 мужчин и столько же женщин, самому старшему – 33 года, а младший – 2019 года рождения.

До этого в области было вылечено 144 пациента, теперь полностью выздоровели 154 человека.

На сегодняшний день по всей стране от коронавирусной инфекции полностью излечились 2168 человек.

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