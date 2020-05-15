Министерство здравоохранения: В САМАРКАНДЕ ПОПРАВИЛИСЬ ЕЩЕ 10 ПАЦИЕНТОВ

В Самаркандской области от коронавирусной инфекции выздоровели и отправились на реабилитацию 10 пациентов.

Все выздоровевшие из Самаркандской области (5 – из Акдарьинского района, 3 – из города Самарканда, 2 – из Тайлякского района), они заразились в результате контакта с больными. Среди них 5 мужчин и столько же женщин, самому старшему – 33 года, а младший – 2019 года рождения.





До этого в области было вылечено 144 пациента, теперь полностью выздоровели 154 человека.





На сегодняшний день по всей стране от коронавирусной инфекции полностью излечились 2168 человек.