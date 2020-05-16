15 мая этого года в трех районах Сырдарьинской области начались масштабные работы

Самаркандские строители также принимают участие в этом процессе и вносят достойный вклад в возрождение региона.

Около 300 лучших строителей и мастеров из порядка 40 предприятий и организаций, работающих в сфере строительства в Самаркандской области, сегодня приступили к капитальному ремонту жилых домов в махалле «Шодлик» в Акалтынском районе Сырдарьинской области. Из Самарканда направлено 43 единицы специальной техники. В течение двух дней будет отправлено еще 50 единиц спецтехники и 1000 строителей.





Под руководством хокима Самаркандской области ответственные лица в течение двух дней изучили ситуацию в районе и определили необходимые планы, которые необходимо реализовать по реконструкции домов. На этой основе организованы работы по очистке махалли.





Строители области выполнят капитальный ремонт 89 квартир 158 хозяйств, построенных по 4-м типам в махалле «Шодлик». Придомовая территория будет благоустроена, а деятельность социальных объектов будет восстановлена в кратчайшие сроки. По предварительным оценкам, будут обновлены около 3000 кв.м дверей, столько же оконных рам, почти 33 тысячи кв.м кровли, полы - 16 000 кв.м, а также будут заменены потолки в комнатах. Около 7 км дорог и 1200 метров тротуаров будут заново построены.

При проведении строительно-ремонтных работ основное внимание уделяется качеству, чтобы создать благоприятные условия для жителей.





И напоследок, хочется отметить, что эти поступки показывают единство нашего народа, проявляемую солидарность и доброту друг к другу в трудные времена. Строительные и ремонтные работы продолжаются. Мы будем следить за развитием событий, о чем вам расскажем в следующих репортажах.

Зарина Амритдинова