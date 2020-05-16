» » » 15 мая этого года в трех районах Сырдарьинской области начались масштабные работы
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  • 16 май 2020 9:42
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15 мая этого года в трех районах Сырдарьинской области начались масштабные работы

Самаркандские строители также принимают участие в этом процессе и вносят достойный вклад в возрождение региона.
Около 300 лучших строителей и мастеров из порядка 40 предприятий и организаций, работающих в сфере строительства в Самаркандской области, сегодня приступили к капитальному ремонту жилых домов в махалле «Шодлик» в Акалтынском районе Сырдарьинской области. Из Самарканда направлено 43 единицы специальной техники.  В течение двух дней будет отправлено еще 50 единиц спецтехники и 1000 строителей.
 

Под руководством хокима Самаркандской области ответственные лица в течение двух дней изучили ситуацию в районе и определили  необходимые планы, которые необходимо реализовать  по реконструкции домов.  На этой основе организованы работы по очистке махалли.

Строители  области выполнят  капитальный ремонт  89  квартир 158 хозяйств, построенных по 4-м типам в махалле  «Шодлик». Придомовая территория будет благоустроена, а деятельность социальных объектов будет восстановлена в кратчайшие сроки. По предварительным оценкам, будут обновлены около 3000 кв.м дверей, столько же оконных рам,  почти 33 тысячи кв.м кровли, полы - 16 000 кв.м, а также    будут заменены потолки в  комнатах. Около 7 км дорог и 1200 метров тротуаров будут заново построены.  
При проведении  строительно-ремонтных работ основное внимание уделяется качеству, чтобы создать благоприятные условия для жителей. 

И напоследок, хочется отметить, что эти поступки показывают единство нашего народа, проявляемую  солидарность и доброту   друг к другу в трудные времена. Строительные и ремонтные работы  продолжаются. Мы будем следить за развитием событий, о чем вам расскажем в следующих репортажах.
 
Зарина Амритдинова

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