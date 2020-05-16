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  • 16 май 2020 9:37
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Самаркандская область вновь вышла на первое место по числу новых зараженных коронавирусом

Самаркандская область вновь вышла на первое место по числу новых зараженных коронавирусом

Самаркандская область вышла на первое место по числу новых зараженных коронавирусом. Только за сутки здесь обнаружено 23 инфицированных, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на отчет Минздрава.

 

В Самаркандской области за прошедшие сутки прирост больных составил 23. Так, 14 мая здесь было зарегистрировано 219 инфицированных, а 15 мая – 242.

 

Второе место занял Ташкент. Здесь половина новых больных – это пациенты, перевезенные из Сырдарьинской области.

 

Статистика прироста по другим регионам:

·Каракалпакстан – 124 (+4)

·Андижанская область – 170 (+0)

·Бухарская область – 440 (+0)

·Джизакская область – 3 (+0)

·Кашкадарьинская область – 6 (+0)

·Навоийская область – 19 (+0)

·Наманганская область – 250 (+3)

·Самаркандская область – 242 (+23)

·Сырдарьинская область – все больные перевезены в Ташкент

·Сурхандарьинская область – 44 (+0)

·Ферганская область – 158 (+0)

·Хорезмская область – 233 (+0)

·Ташкент – 997 (+46) (из них 24 пациента перевезены их Сырдарьи).


Самаркандская область вновь вышла на первое место по числу новых зараженных коронавирусом


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