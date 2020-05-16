Самаркандская область вновь вышла на первое место по числу новых зараженных коронавирусом

Podrobno.uz со ссылкой на отчет Минздрава.
В Самаркандской области за прошедшие сутки прирост больных составил 23. Так, 14 мая здесь было зарегистрировано 219 инфицированных, а 15 мая – 242.
Второе место занял Ташкент. Здесь половина новых больных – это пациенты, перевезенные из Сырдарьинской области.
Статистика прироста по другим регионам:
·Каракалпакстан – 124 (+4)
·Андижанская область – 170 (+0)
·Бухарская область – 440 (+0)
·Джизакская область – 3 (+0)
·Кашкадарьинская область – 6 (+0)
·Навоийская область – 19 (+0)
·Наманганская область – 250 (+3)
·Самаркандская область – 242 (+23)
·Сырдарьинская область – все больные перевезены в Ташкент
·Сурхандарьинская область – 44 (+0)
·Ферганская область – 158 (+0)
·Хорезмская область – 233 (+0)
·Ташкент – 997 (+46) (из них 24 пациента перевезены их Сырдарьи).