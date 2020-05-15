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  • 15 май 2020 22:46
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Из-за ливня большая часть города Самарканда осталась без электричества

Несколько дней подряд  в городах и районах Самаркандской области  наблюдаются обильные ливни, которые затопили городские улицы и стали причиной отключения электроэнергии в ряде районов города.  Без света остались жители практически  половины Самарканда, сообщили в пресс-службе Самаркандского предприятия территориальных электрических сетей.

 

Из-за ливня большая часть города Самарканда осталась без электричества

 Из-за ливня большая часть города Самарканда осталась без электричества

 

По данным, из-за ливневого дождя произошли отключения на энергообъектах АО «Самаркандское ПТЭС». Из строя вышли почти 30 трансформаторных подстанций, каждая из которых обслуживает более 200 потребителей. Перестали работать светофоры на центральных улицах, в том числе на перекрестках Багишамала и вокзала.

 

В результате аварийной ситуации без света остались жители улиц Ш.Руставели, Беруний, Фаробий, нескольких многоэтажных домов массива Сартепа, а также более 50 махаллинских сходов граждан. По словам исполняющего обязанности руководства АО «Самаркандское ПТЭС» Э.Мамасолиева, энергетики оперативно отреагировали на стихию: четыре аварийно-ремонтные бригады регионального предприятия приступили к ликвидации последствий, несмотря на позднее время,  проливной дождь, карантин и размытые дороги.

 

Из-за ливня большая часть города Самарканда осталась без электричества

 Из-за ливня большая часть города Самарканда осталась без электричества

 Из-за ливня большая часть города Самарканда осталась без электричества

  

В данное время часть специалистов занята восстановлением  электроснабжения у областной налоговой инспекции, облздрава, родильных домов №1 и №2 г. Самарканда. Параллельно ведутся  работы по ремонту остальных поврежденных электрических трансформаторов.

 

Энергетики сообщают, что ремонт займет некоторое время и в течение ближайших суток будет восстановлено электроснабжение в домах  пострадавших самаркандцев.

 

Зарина Хакбердиева


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