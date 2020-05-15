Минздрав заступился за врача, на которого завели уголовное дело

Министерство здравоохранения Узбекистана встало на защиту медицинского работника, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 257−1 (нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса. Об этом пишет

Ранее прокуратура Самаркандской области сообщила, что заведующий отделением больницы Х. Д. стал источником заражения коронавирусом 34 человек, включая супругу, родственников, пациентов и коллег. Несмотря на симптомы COVID-19, врач не обратился за медпомощью и занимался самолечением дома.

Минздрав отметил, что речь идет о завотделением медицинского объединения в Акдарьинском районе. Начальник юридического отдела министерства Руслан Мухаммадиев считает, что решение о возбуждении уголовного дела должно быть отменено по ряду оснований.

Во-первых, по его словам, Х. Д. не совершил ни одно из деяний по части 1 статьи 257−1 Уголовного кодекса, требующих умышленных действий. Во-вторых, для привлечения к уголовной ответственности по этой статье УК не требуется быть специальным субъектом (лицо, обладающее дополнительными признаками для привлечения к уголовной ответственности).

«Точнее, закон не предусматривает, что только медицинский персонал может быть привлечен к ответственности по этой статье. Мы хотим сказать, что если можно привлекать к ответственности за то, что заразил другого инфекцией, зная о повышении температуры и при этом не обращаясь к врачу, то почему в сотнях других случаев не была использована сила закона? Почему когда речь зашла о медицинском работнике, мы вспомнили, что закон можно толковать таким образом?» — спрашивает юрист.

Руслан Мухаммадиев указал на другие случаи, когда за аналогичные нарушения законодательства уголовного преследования не было.

«Например, недавно в интернете появились сообщения о том, что сын очень крупного предпринимателя из Самарканда в аналогичных условиях заразил [других] коронавирусом. Почему в этом случае не была использована эта норма закона?» — задался вопросом он.

Начальник юридического отдела заявил, что законодательство Узбекистана пока не предусматривает уголовной ответственности в отношение гражданина с повышенной температурой, независимо от того, является он медицинским работником или нет, если он не сдаст анализ на коронавирус.

Отмечается, что медработник, скорее всего, заразился COVID-19 во время ухода за пациентами.

«Он узнал, что инфицирован коронавирусом, только после того, как вышли результаты анализов от 28 апреля, и был немедленно госпитализирован. До этого он не знал и не мог знать, что заразился этой инфекцией. Кроме того, был ли коронавирус передан медицинским работником 34 гражданам или нет, необходимо доказать в ходе предварительного следствия», — подчеркнул юрист.

Руслан Мухаммадиев добавил, что Министерство здравоохранения не намерено оправдывать Х. Д. за халатное отношение к своему здоровью и за то, что он подверг риску других. Однако решение о возбуждении уголовного дела по данному факту министерство считает необоснованным.

Министр здравоохранения Алишер Шадманов 14 мая направил обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос об отмене решения о возбуждении уголовного дела.

«Мы надеемся, что этот вопрос будет взят под контроль и найдет свое законное решение», — резюмировал юрист.