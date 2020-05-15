Разрешено возобновить некоторые виды деятельности

С 15 мая в зависимости от уровня карантина и с учетом ряда требований откроются парки, стадионы, музеи, разрешается деятельность частных агентств занятости, риэлторов, ветеринаров и других.

Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом в Узбекистане разрешила с 15 мая возобновить некоторые виды деятельности.

С 8 мая в Ташкенте и регионах (с 11 мая — в районах и городах) действуют разные уровни карантина — «красный», «желтый» или «зеленый» — исходя из оценки санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом. В зависимости от уровня карантина действуют разные ограничения, некоторые ограничения сохраняются для всех регионов.

С 15 мая в зоне «красного» уровня карантина разрешается:

ремесленничество в индивидуальном порядке;

техническое обслуживание автомобилей и сельскохозяйственной техники;

ремонт электронных (компьютеров и бытовой техники) и мобильных устройств;

оказание услуг аренды и лизинга;

предоставление бухгалтерских услуг (аудит, налоговый консалтинг и другие).

В зонах «желтого» уровня карантина в дополнение к указанным выше видам деятельности разрешены:

работы риэлторов;

рекламная и маркетинговая деятельность;

работа частных агентств занятости;

приготовление блюд в собственной кухне отелей и их доставка в номера;

работа парков (за исключением аттракционов, развлекательных объектов и пунктов быстрого питания). В парки и зоны отдыха будут пускать группами (не более 2 человек, кроме семейных групп) с 9:00 до 20:00 в строгом соответствии с требованиями карантина;

В «зеленых» регионах в дополнение к перечисленным выше видам деятельности разрешается:

работа открытых спортивных стадионов с искусственным покрытием (с условием ограничения числа посетителей, без использования раздевалок и душевых комнат и с соблюдением социальной дистанции);

компьютерные (сканирование, копирование, набор текста, печать) и полиграфические услуги;

работа музеев (с ограничением числа посетителей и сохранением дистанции);

оказание ветеринарных услуг;

техническое обслуживание зданий и ландшафтные работы.

Ранее мы сообщали, что карантинные меры продлены до 1 июня, однако с 18 мая частично возобновляются авиаперелеты и железнодорожное сообщение внутри страны.

С 18 мая также смягчаются ограничения на использование личных автомобилей. В «зеленых» регионах можно будет ездить без ограничений, в «желтых» — с 6:00 до 22:00, в «красных» — с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Напомним, Самаркандская область входит в «красную» зону