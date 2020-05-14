Оплата за электроэнергию может производиться через мобильные приложения

Аминистрация АО «Самаркандское предприятие территориальных электрических сетей» сообщает о том, что в период карантина задолжники за электроэнергию не будут временно отключены от сети. В целях не допущения в последующем увеличения долгов предприятие рекомендует своевременно вносить плату за энергоресурсы.

Оплачивать электроэнергию, использованную в течение периода карантина, можно не выходя из дома, через все доступные в стране платежные системы и мобильные приложения банков (U-Pay, Click, Payme, Paymo, Paynet).