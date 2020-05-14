» » » Оплата за электроэнергию может производиться через мобильные приложения
﻿
  • 14 май 2020 19:18
  • 41

Оплата за электроэнергию может производиться через мобильные приложения

Аминистрация АО «Самаркандское предприятие территориальных электрических сетей» сообщает о том, что в период карантина задолжники за электроэнергию не будут временно отключены от сети. В целях не допущения в последующем увеличения долгов предприятие рекомендует своевременно вносить плату за энергоресурсы.

 

Оплата за электроэнергию может производиться через мобильные приложения

 

Оплачивать электроэнергию, использованную в течение периода карантина, можно не выходя из дома, через все доступные в стране платежные системы и мобильные приложения банков (U-Pay, Click, Payme, Paymo, Paynet).


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде в карантин созданы мобильные ярмарки

В Самарканде в карантин созданы мобильные ярмарки

Новости Самарканда
﻿
Как узнать о задолженности за энергоресурсы и бытовые отходы в период карантина?

Как узнать о задолженности за энергоресурсы и бытовые отходы в период карантина?

Новости Самарканда
﻿
Почти 300 тысяч жителей Самаркандской области задолжали за электроэнергию

Почти 300 тысяч жителей Самаркандской области задолжали за электроэнергию

Новости Самарканда
﻿
Жителей сёл Жом и Гирдикургон обеспечили бесперебойной электроэнергией

Жителей сёл Жом и Гирдикургон обеспечили бесперебойной электроэнергией

Общество / Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
Скоро самаркандцы перейдут на предоплату за пользование электроэнергией

Скоро самаркандцы перейдут на предоплату за пользование электроэнергией

Общество / Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика