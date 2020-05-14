В Самаркандской области строится гостиница по стандарту «Халял»

В Пайарыкском районе Самаркандской области вблизи комплекса Имам аль-Бухари ведется строительство 7- ми крупных 3-х и 4-х звездочных гостиничных комплексов, которые полностью будут отвечать международному стандарту "Халял”. Общая стоимость проекта составляет 216,25 млрд. сумов, планируется создать более 150 рабочих мест.

12 мая заместитель хокима области по развитию туризма Б.Нуруллаев на месте провел собрание с представителями организаций с участием замхокима Пайарыкского района по строительству и инвестициям, а также главного архитектора района.

Целью собрания было проведение мониторинга состояния строительных работ, где также были даны указания по своевременному и качественному выполнению всех поставленных работ.

Самым крупным является проект, реализуемый компанией SAG совместно с компанией Sahid Group (Индонезия). Данный комплекс спроектирован на 91 номер и вместимостью около 200 мест. Кроме того, разместятся ресторан и конференц-зал, соответствующие стандарту четыре звезды, сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.