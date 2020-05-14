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  • 14 май 2020 18:50
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В Самаркандской области строится гостиница по стандарту «Халял»

В Пайарыкском районе Самаркандской области вблизи комплекса Имам аль-Бухари ведется строительство 7- ми крупных 3-х и 4-х звездочных гостиничных комплексов, которые полностью будут отвечать международному стандарту "Халял”. Общая стоимость проекта составляет 216,25 млрд. сумов,  планируется создать более 150 рабочих мест. 

 

В Самаркандской области строится гостиница по стандарту «Халял»

 

12 мая заместитель хокима области по развитию туризма Б.Нуруллаев на месте провел собрание с представителями организаций с участием замхокима Пайарыкского района по строительству и инвестициям, а также главного архитектора района.

 

Целью собрания было проведение мониторинга состояния строительных работ, где также были даны указания по своевременному и качественному выполнению всех поставленных работ.

 

Самым крупным является проект, реализуемый компанией SAG совместно с компанией Sahid Group (Индонезия). Данный комплекс спроектирован на 91 номер и  вместимостью около 200 мест. Кроме того, разместятся  ресторан и конференц-зал, соответствующие стандарту четыре звезды, сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.


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