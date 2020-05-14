Планируется возобновить движение высокоскоростного поезда «Афросиёб» в Самарканд

Узбекистан планирует частично возобновить авиа- и железнодорожное сообщение

Об этом шла речь на вчерашнем видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, посвященном дальнейшему смягчению карантинных требований.

На совещании отмечалось, что актуальной задачей остается восстановление транспортного сообщения между отдаленными районами и столицей. Планируется возобновить полеты между Ташкентом и Нукусом, Ургенчем, Термезом, движение высокоскоростного поезда «Афросиёб» в Самарканд, Навои, Бухару, Карши и поездов в Ферганскую долину. Также изучается вопрос снятия ограничений на передвижение на личных автомобилях в городах.

Президент отметил, что в мире пандемия всё еще продолжается, но ряд стран постепенно ослабляет карантинные ограничения.

«Мировое сообщество приходит к окончательному выводу о том, что необходимо учиться жить и работать в условиях пандемии, поскольку вакцина и лекарство от коронавируса еще не найдены. Мы также начали смягчать требования к карантину, сохраняя строгий контроль за эпидемиологической ситуацией, и будем последовательно двигаться в этом направлении», — отметил Мирзиёев.

На совещании обсуждены эпидемиологическая ситуация в стране и дальнейшее смягчение карантинных требований исходя из предложений руководителей регионов. В частности, отмечено, что в «зеленых» и «желтых» зонах целесообразно поэтапно разрешить оказание услуг в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Кроме того, изучается вопрос снятия ограничений на передвижение на личных автомобилях в городах. Министерству транспорта, МВД и Минздраву поручено внести соответствующие предложения в Специальную республиканскую комиссию.