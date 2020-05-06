В Самаркандской области от коронавируса полностью выздоровели 26 пациентов

Министерство здравоохранения: Сегодня в первой половине дня поправились 60 пациентов, в нашей стране количество полностью выздоровевших достигло 2136 человек

В Самаркандской области от коронавирусной инфекции полностью выздоровели и отправились на реабилитацию 26 пациентов.

Все выздоровевшие из Самаркандской области (по 7 человек из Самаркандского, Тайлакского и Акдарьинского районов, по 2 – из Иштыханского и Пайарыкского районов, 1 – Самаркандского района) и они заразились в результате контакта с больными. Среди них 8 мужчин и 18 женщин, самой старшей – 63 года, а младшей – 11 лет.

Если до этого в области было вылечено 103 пациента, то теперь их – 129.

Таким образом, сегодня в первой половине дня выздоровело и отправилось на реабилитацию 60 пациентов, и в настоящее время в стране от коронавирусной инфекции полностью вылечились 2136 человек.