К 55 летию открытия живописи "Зала послов" на Афрасиабе

Новую, яркую страницу в изучении живописи раннесредневекового Согда открыли руины дворца самаркандских правителей на Афрасиабе. Живопись была открыта 55 лет назад - весной 1965 года при прокладке дороги через центральную часть городища. Бульдозером была снесена часть холма и в отвале появились куски расписной штукатурки. Об этом было срочно сообщено академику АН РУз Я.Гулямову, который с группой археологов прилетел в Самарканд.

Строительные работы были прекращены и на их месте начались раскопки. В процессе раскопок был вскрыт комплекс жилых помещений, стены которых были украшены настенной живописью. В одних помещениях на стенах сохранились лишь незначительные остатки росписей. Но сохранилось и помещение, стены которого были сплошь покрыты живописью. Это был так называемый "Зал послов". Благодаря сохранившейся на росписи надписи можно было точно определить дату их создания – вторая половина VII в.

Началась кропотливая, можно сказать ювелирная работа по расчистке более сотни квадратных метров живописи. Ведь размеры зала были 11×11 м, а высота сохранившейся росписи 2‑2,5м. Расчистка показала, что, несмотря на прошедшие тринадцать веков живопись сохранила первоначальную яркость и свежесть красок. Работы по вскрытию зала и расчистке росписей шли при участии известных узбекских археологов - академика Я.Гулямова, член -корр. АН РУз В.А.Шишкина, Л.И.Альбаума, заведующего лабораторией реставрации А.А.Абдуразакова, М.К.Камбарова и др. Раскрытие стен с росписями шло поэтапно в период 1965-1968 гг.

Начиная с 1972 года, начались сложные и ответственные работы по обработке фрагментов бесценного шедевра древнего изобразительного искусства. Все четыре стены зала были обработаны и смонтированы на единое основание за четырнадцать лет. В 1986 году щиты с росписями были установлены в центральном зале в Музее основания города Самарканда на Афрасиабе и она стала доступна для ознакомления сотням тысяч туристов, как нашей страны, так и зарубежья.

Живопись Афрасиаба – явление уникальное. Поэтому ее исследованию посвящены научные работы многих узбекских и зарубежных ученых. Им предстояло ответить на множество вопросов, связанных с сюжетом композиций, исторической интерпретацией какого-то события, ради которого в столицу Согда съезжаются посольства из Чаганиана, Чача, Китая, Кореи, Восточного Туркестана. Было выдвинуто несколько версий о событиях, которые разворачиваются на стенах "Зала послов".

В 2013 по 2018 годы живопись Афрасиаба вновь находилась в центре внимания специалистов. Был выполнен корейский проект по созданию копии росписей Афрасиаба с использованием древних технологий.

В настоящее время она экспонируется в Национальном музее Республики Корея в г.Сеуле. При содействии фонда изучения Северо-восточной Азии с использованием современных компьютерных технологий была сделана двухмерная цифровая копия с элементами реконструкции всех четырех стен "Зала послов". Также о живописи Афрасиаба смонтирован мультиязычный фильм с использованием технологий в 3D-формате.





Открытие росписей Афрасиаба сыграло большую роль в археологической науке.

В Узбекистане на базе Института археологии АН РУз, появилась целая научная школа специалистов-реставраторов, давших вторую жизнь многим тысячам памятников древнего изобразительного искусства и материальной культуры, которые были обнаружены археологами на территории нашей страны.

В октябре этого года Институту археологии АН РУз им.Я.Гулямова и Музею основания г. Самарканда на Афрасиабе исполняется 50 лет. В связи с этим планируется проведение Международной научной конференции на тему: «Живопись Афрасиаба: проблемы изучения, интерпретации и сохранения». Снова соберутся для обсуждения ученые разных стран, ведь сцены росписей хранят еще многие загадки и многие открытия здесь еще предстоит совершить.

М.А.Реутова

Институт археологических исследований АН РУз

кандидат химических наук

Зав.лабораторией реставрации