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  • 13 май 2020 20:42
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Пациент с коронавирусом скончался в Самарканде

Пациент с коронавирусом скончался в Самарканде

В Самаркандском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи скончался житель Тайлакского района У., у которого был диагностирован коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это 11-й скончавшийся пациент с коронавирусом в стране.


Мужчина был госпитализирован 9 мая с носовым кровотечением и в тяжелом состоянии. Диагностические анализы показали наличие у него COVID-19.

 

Пациент ранее находился на диспансерном учете с диагнозом хроническая почечная недостаточность и анемии тяжелой степени. Ему также была присвоена вторая группа инвалидности.

 

В период с 28 апреля по 5 мая он проходил лечение в медучреждениях с указанным диагнозом и получал регулярные сеансы диализа.

 

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.


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