Пациент с коронавирусом скончался в Самарканде





Мужчина был госпитализирован 9 мая с носовым кровотечением и в тяжелом состоянии. Диагностические анализы показали наличие у него COVID-19.

Пациент ранее находился на диспансерном учете с диагнозом хроническая почечная недостаточность и анемии тяжелой степени. Ему также была присвоена вторая группа инвалидности.

В период с 28 апреля по 5 мая он проходил лечение в медучреждениях с указанным диагнозом и получал регулярные сеансы диализа.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.