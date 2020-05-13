Самарканд планируют расширить за счет трех районов

На сегодняшнем видеоселекторном совещании с участием главы государства обсуждена работа по смягчению карантинных мер и восстановлению предприятий на примере Самаркандской и Кашкадарьинской областей. Об этом пишет "Даракчи"

В этих двух регионах проживает почти 20 процентов населения страны и производится 11 процентов всей промышленной продукции.

В результате смягчения карантинных требований в последние две недели 90 процентов предприятий в Кашкадарьинской области и 60 процентов в Самаркандской области возобновили свою деятельность. Но этого недостаточно для обеспечения населения доходом. Количество бедных семей составляет 91 тысячу в Кашкадарье и 48 тысяч в Самарканде. В каждой из этих областей насчитывается более ста тысяч безработных.

Глава государства подчеркнул, что поддержка малообеспеченных семей и их трудоустройство должны стать главным приоритетом руководителей регионов.

Сегодня население города Самарканда превышает 600 тысяч человек. Имеющиеся жилищный фонд и инфраструктура постепенно исчерпывают свой потенциал. Поэтому планируется расширить город за счет Пастдаргамского, Нурабадского, Самаркандского районов, построить новые микрорайоны, города-спутники. Это станет очередной точкой роста региона, причиной создания тысяч рабочих мест.

В Самаркандской области имеется 120 нерудных месторождений, 33 из которых не освоены промышленностью. К примеру, есть возможность наладить промышленную переработку 5,1 миллиона кубометров керамзита и декоративных камней, 200 тысяч ферросилиция.

Ответственным лицам поручено изучить инженерно-инфраструктурную обеспеченность действующих месторождений и организовать производство современных строительных материалов.

Озвучены предложения по развитию отсталых промышленных районов, расширению Нурабадской части свободной экономической зоны "Ургут".

Текстильные предприятия области способны производить 37 тысяч тонн пряжи. Но сейчас задействованы только 48 процентов их мощностей.

В связи с этим даны указания по повышению уровня загрузки мощностей текстильной промышленности, производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью в 2 хлопково-текстильных кластерах области.

В соответствии с поручениями, данными на предыдущем совещании, в Самаркандской области проведен анализ исторически сложившихся ремесел в 217 селах и определены их точки роста. Указано на необходимость внедрения этого опыта и в других регионах и обеспечения занятости населения.

Поставлена задача передать жителям города Каттакургана 1200 гектаров богарных и пастбищных земель в Каттакурганском и Нурабадском районах, обеспечить работой 5 тысяч человек.

На совещании хокимы Самаркандской и Кашкадарьинской областей, руководители других регионов и отраслей доложили об организации выполнения поставленных задач.