» » » Минздрав:В САММИ БУДУТ ОБСУЖДЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
﻿
  • 13 май 2020 18:57
  • 34

Минздрав:В САММИ БУДУТ ОБСУЖДЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

15 мая 2020 года в Самаркандском государственном медицинском институте состоится 74-я традиционная научно-практическая конференция студентов-врачей и молодых ученых с международным участием на тему «Актуальные проблемы современной медицины».

 

Минздрав:В САММИ БУДУТ ОБСУЖДЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

 

Данное мероприятие проводится в соответствии с исполнением Государственной программы «Года науки, просвещения и развития цифровой экономики» и приурочено к предстоящему 90-летию института. В условиях пандемии COVID-19 оно пройдет в дистанционном онлайн режиме.

 

Несмотря на условия карантина оргкомитет конференции получил более 900 научных тезисов и статей от 550 авторов из нашей страны и 7 зарубежных стран, изъявивших желание участвовать в ее работе.

 

Основные цели проведения научно-практической конференции – привлечение молодых ученых и студентов к научно-исследовательской деятельности, привитие навыков презентаций научных разработок, содействие внедрению инновационных разработок в практическое здравоохранение и расширие профессиональных связей молодых ученых.

 

На конференции будут обсуждены актуальные фундаментальные и практические вопросы экспериментальной, клинической, профилактической медицины и смежных медико-биологических наук.

 

В работе конференции примут участие более 150 студентов и молодых ученых из 12 высших медицинских образовательных учреждений России, Республики Корея, Беларуси, Украины, Казахстана, Таджикистана и 6 медицинских вузов Узбекистана. На пленарном и 8 секционных заседаниях будут заслушаны устные доклады, посвященные актуальным проблемам современной медицины. По итогам коференции планируется награждение отличившихся участников соответствующими дипломами. Все материалы конференции будут опубликованы в издаваемом СамГМИ научном журнале «Проблемы биологии и медицины».

 

Организаторы конференции уверены, что идеи, предложения и рекомендации, представленные на конференции, послужат дальнейшему развитию здравоохранения в нашей стране, внедрению инноваций в сфере, внесут свой вклад в подготовку квалифицированных медицинских кадров и дальнейшее повышение качества оказываемой населению качественной медицинской помощи.


Похожие статьи:
﻿
Студенты СамМИ приняли участие в ХХVII Всероссийской научно-практической конференции

Студенты СамМИ приняли участие в ХХVII Всероссийской научно-практической конференции

Новости Самарканда
﻿
Применение международного опыта в развитии туристических услуг и сервиса в Узбекистане

Применение международного опыта в развитии туристических услуг и сервиса в Узбекистане

Новости Самарканда / Туризм / Видео Новости
﻿
В СамГАСИ обсудили актуальные проблемы развития градостроительства

В СамГАСИ обсудили актуальные проблемы развития градостроительства

Общество / Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
Стоматологи с мировым именем приняли участие на конференции в СамМИ

Стоматологи с мировым именем приняли участие на конференции в СамМИ

Новости Самарканда / Наука / ТОП
﻿
В СамМИ прошла международная научно-практическая конференция

В СамМИ прошла международная научно-практическая конференция

Новости Самарканда / Наука
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика