Минздрав:В САММИ БУДУТ ОБСУЖДЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

15 мая 2020 года в Самаркандском государственном медицинском институте состоится 74-я традиционная научно-практическая конференция студентов-врачей и молодых ученых с международным участием на тему «Актуальные проблемы современной медицины».

Данное мероприятие проводится в соответствии с исполнением Государственной программы «Года науки, просвещения и развития цифровой экономики» и приурочено к предстоящему 90-летию института. В условиях пандемии COVID-19 оно пройдет в дистанционном онлайн режиме.

Несмотря на условия карантина оргкомитет конференции получил более 900 научных тезисов и статей от 550 авторов из нашей страны и 7 зарубежных стран, изъявивших желание участвовать в ее работе.

Основные цели проведения научно-практической конференции – привлечение молодых ученых и студентов к научно-исследовательской деятельности, привитие навыков презентаций научных разработок, содействие внедрению инновационных разработок в практическое здравоохранение и расширие профессиональных связей молодых ученых.

На конференции будут обсуждены актуальные фундаментальные и практические вопросы экспериментальной, клинической, профилактической медицины и смежных медико-биологических наук.

В работе конференции примут участие более 150 студентов и молодых ученых из 12 высших медицинских образовательных учреждений России, Республики Корея, Беларуси, Украины, Казахстана, Таджикистана и 6 медицинских вузов Узбекистана. На пленарном и 8 секционных заседаниях будут заслушаны устные доклады, посвященные актуальным проблемам современной медицины. По итогам коференции планируется награждение отличившихся участников соответствующими дипломами. Все материалы конференции будут опубликованы в издаваемом СамГМИ научном журнале «Проблемы биологии и медицины».

Организаторы конференции уверены, что идеи, предложения и рекомендации, представленные на конференции, послужат дальнейшему развитию здравоохранения в нашей стране, внедрению инноваций в сфере, внесут свой вклад в подготовку квалифицированных медицинских кадров и дальнейшее повышение качества оказываемой населению качественной медицинской помощи.