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  • 13 май 2020 15:20
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Ошибка медработника: в Самарканде из-за врача 34 человека заразились коронавирусом

По данныминформационной службы Самаркандской областной прокуратуры, состояние гражданина, работающего заведующим отделом в одном из медицинских учреждений области, с 20 апреля этого года ежедневно ухудшалось. Медработник начал лечиться дома, чувствуя симптомы коронавирусной инфекции, такие как кашель, повышение температуры до 39 С, одышка.

 

Ошибка медработника: в Самарканде из-за врача 34 человека заразились коронавирусом

 

 

В итоге образовалась цепочка инфицированных: заведующий отделом медучреждения заразил супругу и близких родственников, коллег по работе, 11 своих пациентов, которые были в постоянном контакте с ним. Позже инфекция COVID-19 была выявлена еще у 23 человека.

 

12 мая 2020 года против Х.Д. было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 257-1 Уголовного кодекса РУз(Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями), и ведется расследование.

 

Все 34 человека, заразившиеся коронавирусом, проходят лечение в областной инфекционной больнице.


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