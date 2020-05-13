Ошибка медработника: в Самарканде из-за врача 34 человека заразились коронавирусом

По данныминформационной службы Самаркандской областной прокуратуры, состояние гражданина, работающего заведующим отделом в одном из медицинских учреждений области, с 20 апреля этого года ежедневно ухудшалось. Медработник начал лечиться дома, чувствуя симптомы коронавирусной инфекции, такие как кашель, повышение температуры до 39 С, одышка.

В итоге образовалась цепочка инфицированных: заведующий отделом медучреждения заразил супругу и близких родственников, коллег по работе, 11 своих пациентов, которые были в постоянном контакте с ним. Позже инфекция COVID-19 была выявлена еще у 23 человека.

12 мая 2020 года против Х.Д. было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 257-1 Уголовного кодекса РУз(Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями), и ведется расследование.

Все 34 человека, заразившиеся коронавирусом, проходят лечение в областной инфекционной больнице.