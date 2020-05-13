Самаркандец, не выходя из дома, выиграл 3 млн.сумов

29- летний Джамшид Мустафаев из Самарканда стал победителем первого онлайн-чемпионата Узбекистана по любительским шахматам. Следуя девизу «Оставайся дома и побеждай!» шахматист показал хороший результат и выиграл 3 миллиона сумов.

Первый онлайн-чемпионат Узбекистана по любительским шахматам стартовал 11 мая и продлится до 19 мая этого года. Соревнование организовано по инициативе Министерство физической культуры и спорта.

Всего будет проведено 10 турниров с выявлением 10 победителей. Победители будут награждены банковским переводом. Также они получат дипломы победителя первого любительского чемпионата Узбекистана по шахматам.