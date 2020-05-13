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  • 13 май 2020 14:30
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Самаркандец, не выходя из дома, выиграл 3 млн.сумов

29- летний Джамшид Мустафаев из Самарканда стал победителем первого онлайн-чемпионата Узбекистана по любительским шахматам. Следуя девизу «Оставайся дома и побеждай!» шахматист показал хороший результат и выиграл 3 миллиона сумов.

 

Самаркандец, не выходя из дома, выиграл 3 млн.сумов

 

Первый онлайн-чемпионат Узбекистана по любительским шахматам стартовал 11 мая и продлится до 19 мая этого года. Соревнование организовано по инициативе Министерство физической культуры и спорта.

 

Всего будет проведено 10 турниров с выявлением 10 победителей. Победители будут награждены банковским переводом. Также они получат дипломы победителя первого любительского чемпионата Узбекистана по шахматам.

 

Целью турнира является предоставление населению значимого и качественного досуга, продвижение спортивных и развлекательных стратегий в период карантина, а также популяризация шахмат как интеллектуального спорта.


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