В Самарканде поправились еще 9 пациентов

В Самаркандской области от коронавирусной инфекцией выздоровели и отправились на реабилитацию еще 9 человек. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

Все выздоровевшие из Самаркандской области (3 граждан из Тайлакского района, 3 – из Акдарьинского района, 2 – Пайарыкского района и 1 – города Самарканда). Они заразились в результате контакта с больными. Среди них 3 мужчин и 6 женщин, самому старшему – 59 лет, а младшему – 9 лет.

До настоящего времени в области было выявлено 204 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них выздоровело 103 пациента, а 101 – проходит лечение в соответствии со стандартами.

На сегодняшний день по всей стране от коронавирусной инфекции полностью излечились 2055 человек.