В махаллях Самарканда с тяжелой криминогенной ситуацией внедряется новая система предупреждения преступности

Для внедрения новой системы предупреждения преступности в махаллях с тяжелой криминогенной ситуацией в Самаркандской области было отобрано 147 махаллей. В сотрудничестве с соответствующими организациями на месте принимаются профилактические меры.

За прошедший период в результате совместных профилактических мероприятий было проверено 8266 домов. В ходе изучения было разрешено 1356 выявленных проблем, 8 семей примирены, 602 граждан трудоустроены, а 2557 семьям с низким доходом была оказана финансовая помощь, сообщили в пресс-службе областного УВД.

Семнадцать женщин, подверженных домашнему насилию, получили защитные ордера, арестован один преступник, находящийся в розыске, раскрыто 9 преступлений. В результате пропагандистской работы на 1786 объектах установлены камеры видеонаблюдения.