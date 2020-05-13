» » » В махаллях Самарканда с тяжелой криминогенной ситуацией внедряется новая система предупреждения преступности
﻿
  • 13 май 2020 12:28
  • 406

В махаллях Самарканда с тяжелой криминогенной ситуацией внедряется новая система предупреждения преступности

Для внедрения новой системы предупреждения преступности в махаллях с тяжелой криминогенной ситуацией в Самаркандской области было отобрано 147 махаллей.  В сотрудничестве с соответствующими организациями на месте принимаются профилактические меры.

 

В махаллях Самарканда с тяжелой криминогенной ситуацией внедряется новая система предупреждения преступности

 

За прошедший период в результате совместных профилактических мероприятий было проверено 8266 домов. В ходе изучения было разрешено 1356 выявленных проблем, 8 семей примирены, 602 граждан   трудоустроены, а 2557 семьям с низким доходом была оказана финансовая помощь, сообщили в пресс-службе областного УВД.

 

Семнадцать женщин, подверженных домашнему насилию, получили защитные ордера, арестован один преступник, находящийся в розыске, раскрыто 9 преступлений. В результате пропагандистской работы на 1786 объектах установлены камеры видеонаблюдения.


Похожие статьи:
﻿
Жителям махаллей

Жителям махаллей "Ипак йули" и "Мехнат" окажут социальную помощь

Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
В Самарканде изъяты восемь орудий и 27 острых лезвий

В Самарканде изъяты восемь орудий и 27 острых лезвий

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде задержан человек, находившийся в розыске

В Самарканде задержан человек, находившийся в розыске

Новости Самарканда
﻿
Самый образцовый опорный пункт

Самый образцовый опорный пункт

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде будет усилена работа по предотвращению преступности

В Самарканде будет усилена работа по предотвращению преступности

Общество / Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика