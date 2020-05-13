Вором оказался житель соседней махалли Пахтачийского района

Житель махалли «Мирзо Улугбек» Пахтачийского района А.А. обратился в районного отделение органов внутренних дел с заявлением. Мужчина сообщил, что в 20:30 9 мая этого года неизвестный угрожал ему перед его домом, применил силу и забрал его мобильный телефон Samsung.

Вскоре сотрудники районного ОВД задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался житель соседней махалли «Янгиобод»

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, сообщили в пресс-службе ОВД.