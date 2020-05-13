» » » Вором оказался житель соседней махалли Пахтачийского района
﻿
  • 13 май 2020 12:00
  • 32

Вором оказался житель соседней махалли Пахтачийского района

Житель махалли «Мирзо Улугбек» Пахтачийского района А.А. обратился в районного отделение органов внутренних дел с заявлением. Мужчина сообщил, что в 20:30 9 мая этого года неизвестный угрожал ему перед его домом, применил силу и забрал его мобильный телефон Samsung.

 

Вором оказался житель соседней махалли Пахтачийского района

 

 

Вскоре сотрудники районного ОВД задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался житель соседней махалли «Янгиобод»

 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, сообщили в пресс-службе ОВД.


Похожие статьи:
﻿
В Ургутском районе совершено разбойное нападение

В Ургутском районе совершено разбойное нападение

Новости Самарканда
﻿
Житель Самаркандской области угнал автомашину своего родственника

Житель Самаркандской области угнал автомашину своего родственника

Новости Самарканда
﻿
16-летний житель Самарканда угнал Nexia

16-летний житель Самарканда угнал Nexia

Новости Самарканда / Проишествия
﻿
Задержан подозреваемый в угоне автомобиля

Задержан подозреваемый в угоне автомобиля

Общество / Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области преступление раскрыто по «горячим следам»

В Самаркандской области преступление раскрыто по «горячим следам»

Новости Самарканда / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика