» » » В Самарканде с 6:00 часов 13 мая 2020 года карантинные правила будут усилены!
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  • 12 май 2020 13:28
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В Самарканде с 6:00 часов 13 мая 2020 года карантинные правила будут усилены!

Об этом было сказано на онлайн-брифинге с участием хокима г.Самарканда, городского прокурора и начальника органов внутренних дел.

 

В Самарканде с 6:00 часов 13 мая 2020 года карантинные правила будут усилены!

 

По словам главы городской администрации Б. Облокулова, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Самарканде с 13 мая 2020 года будут усилены карантинные меры. Согласно решению областной комиссии, свободное движение транспортных средств в городе утром и вечером без стикера отменено.

 

В Самарканде все рынки и магазины по продаже строительных материалов, автомобилей, бытовой техники, рынки вторичных товаров и все торговые комплексы, независимо от формы собственности, временно прекращают свою деятельность, говорилось на брифинге. Не будет прекращена работа только дехканских рынков, продовольственных магазинов, больниц, поликлиник и аптек. Они продолжат работу . При этом администрация объекта, где разрешена реализация продуктов, должна регулярно дезинфицировать помещение, измерить температуру тела каждого посетителя при входе,обязана обеспечить потребителя защитными масками и перчатками.

 

Хоким Самарканда Бобур Облокулов в ходе онлайн -брифинга заявил, что будут ужесточены меры наказания за нарушения карантина и усилен санитарный режим на 25 блокпостов дорожно-патрульной службы при въезде в город Самарканд. С 13 мая въезд в город и несанкционированное передвижение по городу без разрешительных стикеров ограничены.

 

Будет контролироваться строгое соблюдение карантинных правил в региональных организациях города, и в то же время повышается персональная ответственность руководителей отделов и организаций.  Руководитель организации, не соблюдающей карантинные правила, будет привлечен к административной ответственности согласно соответствующим статьям Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

 

В настоящее время в городе действуют 10 мобильных  групп, состоящих из сотрудников санитарно-эпидемиологической службы г. Самарканда, управления дорожной безопасности ОВД  и Национальной гвардии. Будут сформированы еще 15 таких групп.


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