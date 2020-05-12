В Самарканде с 6:00 часов 13 мая 2020 года карантинные правила будут усилены!

Об этом было сказано на онлайн-брифинге с участием хокима г.Самарканда, городского прокурора и начальника органов внутренних дел.

По словам главы городской администрации Б. Облокулова, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Самарканде с 13 мая 2020 года будут усилены карантинные меры. Согласно решению областной комиссии, свободное движение транспортных средств в городе утром и вечером без стикера отменено.

В Самарканде все рынки и магазины по продаже строительных материалов, автомобилей, бытовой техники, рынки вторичных товаров и все торговые комплексы, независимо от формы собственности, временно прекращают свою деятельность, говорилось на брифинге. Не будет прекращена работа только дехканских рынков, продовольственных магазинов, больниц, поликлиник и аптек. Они продолжат работу . При этом администрация объекта, где разрешена реализация продуктов, должна регулярно дезинфицировать помещение, измерить температуру тела каждого посетителя при входе,обязана обеспечить потребителя защитными масками и перчатками.

Хоким Самарканда Бобур Облокулов в ходе онлайн -брифинга заявил, что будут ужесточены меры наказания за нарушения карантина и усилен санитарный режим на 25 блокпостов дорожно-патрульной службы при въезде в город Самарканд. С 13 мая въезд в город и несанкционированное передвижение по городу без разрешительных стикеров ограничены.

Будет контролироваться строгое соблюдение карантинных правил в региональных организациях города, и в то же время повышается персональная ответственность руководителей отделов и организаций. Руководитель организации, не соблюдающей карантинные правила, будет привлечен к административной ответственности согласно соответствующим статьям Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

В настоящее время в городе действуют 10 мобильных групп, состоящих из сотрудников санитарно-эпидемиологической службы г. Самарканда, управления дорожной безопасности ОВД и Национальной гвардии. Будут сформированы еще 15 таких групп.