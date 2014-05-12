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  • 12 май 2020 11:09
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На территорию Узбекистана надвигаются грозы с градом и сильный ветер

Синоптики предупредили узбекистанцев об ухудшении погоды

 

На территорию Узбекистана надвигаются грозы с градом и сильный ветер

 

По данным12-14 мая на территорию Узбекистана через Туркменистан ожидается вынос влажной воздушной массы, сформировавшейся над районами зарубежного юга (Иран).

 

12-14 мая по республике временами пройдут дожди, 13-14 мая местами возможны сильные грозы. В отдельных районах республики возможно выпадение града.

 

Местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. 

 

По предгорным и горным районам республики в эти дни будет селеопасно.

 

Сегодня, 12 мая в Самарканде ожидается переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Температура утром +23, днем +27.  В среду, 13 мая температура воздуха немного снизится. Днем +20, ночью +15. Ожидаются дожди


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