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  • 11 май 2020 15:15
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Министерство здравоохранения: ЕЩЕ В ДВУХ РЕГИОНАХ: САМАРКАНДЕ И ФЕРГАНЕ ПОЛНОСТЬЮ ВЫЗДОРОВЕЛИ 25 ЧЕЛОВЕК

В Самаркандской области от коронавирусной инфекции полностью выздоровели и отправились на реабилитацию 14, Ферганской области – 11, всего 25 человек, сообщили в Минздраве.

 

Министерство здравоохранения: ЕЩЕ В ДВУХ РЕГИОНАХ: САМАРКАНДЕ И ФЕРГАНЕ ПОЛНОСТЬЮ ВЫЗДОРОВЕЛИ 25 ЧЕЛОВЕК

 

Все вылеченные в Самаркандской области из данного региона (9 человек из Тайлякского района, 3 – из города Самарканд и 2 – Акдарьинского района), и все они заразились в результате контакта с больными. Среди них 8 мужчин и 6 женщин, самому старшему – 70 лет, а младшей – 8 лет.

 

До настоящего времени в области были вылечены 80 пациентов, теперь их – 94 человек.

 

В настоящее время по всей стране от коронавирусной инфекции вылечено 1945 человек.


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