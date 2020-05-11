Министерство здравоохранения: ЕЩЕ В ДВУХ РЕГИОНАХ: САМАРКАНДЕ И ФЕРГАНЕ ПОЛНОСТЬЮ ВЫЗДОРОВЕЛИ 25 ЧЕЛОВЕК

В Самаркандской области от коронавирусной инфекции полностью выздоровели и отправились на реабилитацию 14, Ферганской области – 11, всего 25 человек, сообщили в Минздраве.

Все вылеченные в Самаркандской области из данного региона (9 человек из Тайлякского района, 3 – из города Самарканд и 2 – Акдарьинского района), и все они заразились в результате контакта с больными. Среди них 8 мужчин и 6 женщин, самому старшему – 70 лет, а младшей – 8 лет.

До настоящего времени в области были вылечены 80 пациентов, теперь их – 94 человек.

В настоящее время по всей стране от коронавирусной инфекции вылечено 1945 человек.