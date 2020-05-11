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  • 11 май 2020 10:38
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Меры по улучшению связи в период карантина

Во время пандемии коронавируса по всей стране был объявлен карантин, и спрос на интернет-услуги резко возрос, поскольку образовательные учреждения и ряд предприятий начали работать дистанционно в режиме онлайн, соответственно, в этом отношении начали выявляться недостатки.

 

Меры по улучшению связи в период карантина

 

В течение первого  квартала 2020 года в Самаркандскую  областную инспекцию Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Республики Узбекистан от населения области поступило в общей сложности 721 обращение.  Анализ изученных заявлений показал, что  решение 58 жалоб требует дополнительного времени и технического вмешательства.

 

Во время карантина региональная инспекция предприняла ряд мер по улучшению качества предоставляемых услуг.  С  учетом того, что 2020 год объявлен Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики,  в данной сфере в краткие сроки намечено модернизировать объекты связи. В частности,  планируются строительство  700 км волоконно-оптических линий связи для предоставления услуг широкополосного доступа населению, социальным и другим учреждениям Самаркандской области, установка телекоммуникационного оборудования с пропускной способностью 46122, расширение сети мобильной связи в регионе, увеличение спектра услуг и скорости передачи данных.

 

Горячая линия  «1144» Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Республики Узбекистан работает круглосуточно, чтобы своевременно получать и устранять недостатки, проблемы и предложения, с которыми сталкиваются потребители в сфере услуг связи.


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