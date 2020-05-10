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  • 10 май 2020 17:04
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В Самарканде поправились ещё 10 пациентов

В Самарканде поправились ещё 10 пациентовВ Самаркандской области от коронавирусной инфекции выздоровели и отправились на реабилитацию еще 10 пациентов. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

Все выздоровевшие из Самаркандской области (4 человека из Тайлакского района, по 2 – из города Самарканда и Акдарьинского района, по 1 – из Джамбайского и Пайарыкского районов).

 

9 человек заразились в результате контакта с больными. Один гражданин приехал в нашу страну из Грузии через Казахстан и был помещен на карантин. После выявления инфекции был госпитализирован. Самой старшей из них 62 года, а младшему – 4 года.

 

До настоящего времени в Самаркандской области было вылечено 70 пациентов, теперь их количество достигло 80.


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