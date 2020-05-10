В Самарканде поправились ещё 10 пациентов

В Самаркандской области от коронавирусной инфекции выздоровели и отправились на реабилитацию еще 10 пациентов. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

Все выздоровевшие из Самаркандской области (4 человека из Тайлакского района, по 2 – из города Самарканда и Акдарьинского района, по 1 – из Джамбайского и Пайарыкского районов).

9 человек заразились в результате контакта с больными. Один гражданин приехал в нашу страну из Грузии через Казахстан и был помещен на карантин. После выявления инфекции был госпитализирован. Самой старшей из них 62 года, а младшему – 4 года.

До настоящего времени в Самаркандской области было вылечено 70 пациентов, теперь их количество достигло 80.