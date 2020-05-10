В Германии установлена мемориальная доска в честь узбекских солдат

В немецком архиве найдена информация о пленных узбекских воинах, покоящихся на военном кладбище «Штукенброк».

Накануне 9 мая, Дня памяти и почестей, посольство Узбекистана в Берлине установило мемориальную доску в честь узбекских воинов, сообщает «Дунё».

Благодаря сотрудничеству посольства Узбекистана с музеем, созданным на месте военного лагеря «Шталаг 326» (Stalag 326 VI K Senne), в городке Штукенброк немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, и местным архивом, удалось собрать ценную информацию о том, что в 1941-1945 годах сюда были привезены пленные узбекские солдаты.

Согласно информации, из 360 узбекистанцев, попавших в этот лагерь, 35 были похоронены на военном кладбище «Штукенброк» в братской могиле. В результате изучения материалов в 2018-2019 годах по инициативе посольства Узбекистана в Германии, выяснилось, что еще 20 наших соотечественников покоятся в этом месте.

В архивах сохранилась информация о некоторых из них. Это Нурали Сафаров из Бухарской области, погибший 5 марта 1943 года, Абдурахмон Рузметов из Ташкентской области, погибший 9 июля 1944 года, Муса Исаев из Самарканда, погибший 2 июня 1943 года, Анарбай Мирзаахмедов из Ташкента, погибший 24 июля 1944 года, Сафар Камолов из Бухары, погибший 13 января 1943 года.