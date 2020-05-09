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  • 9 май 2020 15:32
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Самаркандский фонд «Доброта и поддержка» получил помощь из Кореи

Самаркандский областной  фонд «Доброта и поддержка» получил благотворительную помощь от партнеров Центра профессионального обучения в Самарканде - Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) и департамента колледжа университета Кеймюнг (Республика Корея).

 

Самаркандский фонд «Доброта и поддержка» получил помощь из Кореи


Со стороны KOICA передано 850 упаковок непортящихся продуктов питания.  Гуманитарная помощь будет передана нуждающимся семьям в районах и городах вилоята.


Корейский университет  Кеймён пожертвовал 2000 долларов в Фонд «Доброта и поддержка» . Дополнительно переданы  500 долларов Самаркандской общеобразовательной школе № 54 для покупки дезинфицирующих средств, антисептиков и медицинских масок.

 

Самаркандский фонд «Доброта и поддержка» получил помощь из Кореи

 

-Сотрудничество с Самаркандским центром профессионального обучения служит эффективной платформой для профессиональной подготовки учащихся, - сказал Пак Ми, заместитель директора республиканского  офиса  KOICА. – Сегодня от пандемии страдают многие страны в мире. Мы  очень рады помочь узбекскому народу, поддержать людей, нуждающихся в социальной защите.


Заместители хокима Самаркандской области Р. Кобилов и А. Умаров поблагодарили корейских партнеров за заботу.


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