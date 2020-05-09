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  • 9 май 2020 10:55
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В Самаркандской области будет создан филиал Института математики

В Узбекистане откроются математические спецшколы для приема детей на конкурсной основе. Кроме того, в Республике Каракалпакстан, Бухарской, Наманганской, Самаркандской и Хорезмской областях будут созданы филиалы Института математики.

 

В Самаркандской области будет создан филиал Института математики

 

Специализированные школы с углубленным изучением математики будут поэтапно образованы в каждом районе и городе, говорится в постановлении президента "О мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики". Классы станут формироваться, исходя из спроса и способностей учащихся. 

 

Отбор учеников в специализированные школы будет вестись на конкурсной основе. Выпускники классов с углубленным изучением математики смогут поступить на соответствующие направления образования вузов по установленным для них целевым параметрам. 

 

В Республике Каракалпакстан, Бухарской, Наманганской, Самаркандской и Хорезмской областях откроются филиалы Института математики Академии наук Республики Узбекистан имени В.И. Романовского. 

 

Также принято решение о создании научного совета по присуждению научной степени доктора наук (DSc) и доктора философии (PhD). Предложение об этом внесли Высшая аттестационная комиссия при Кабинете Министров, Министерство инновационного развития, Министерство высшего и среднего специального образования и Академия наук.

 

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