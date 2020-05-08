75 лет Победы во Второй мировой войне

2020 год ознаменуется важным событием – 75-летней годовщиной Победы во Второй мировой войне. Это важнейшее событие в современной мировой истории, величайший подвиг нашего народа. Пожалуй, самый огромный, выстраданный миллионами людей, подвиг! 9 мая 1945 года стало для всех символом национальной гордости, славы, доблести и беспримерного подвига нашего народа, отстоявшего свободу и независимость Родины.





В годы войны на поле брани сражались миллионы бойцов со всего мира, только с Узбекистана более полутора миллионов человек. День победы над фашизмом Михаил Колмогоров из Самаркандской области встретил в госпитале. 1 марта 1945 года он был ранен и отправлен на лечение.

- В 1942 году я окончил 8 классов,- вспоминает ветеран войны. -В конце августа получил повестку, прошел медицинское обследование, был признан годным к службе в армии. Зимой 1942 года работал почтальоном, треугольное письмо я доставлял адресату с радостью, так как оно означало, что человек живой и писал сам, а если четырехугольное - значит официальное от учреждения. Это была похоронка. Старался бросить под дверь и скорее убежать. Это были ужасные отголоски войны.

Михаил Колмогоров родился 20 ноября 1925 года в Тогучинском районе Новосибирской области в России. Поработав некоторое время почтальоном, 18-летний юноша получил повестку прибыть в военкомат, откуда его отправили в Новосибирскую школу радистов. Учеба была очень напряженной, двухгодичную программу пришлось освоить за шесть месяцев. После принятия военной присяги 25 апреля 1943 года Колмогаров был отправлен на фронт в качестве начальника радиостанции 1-го батальона 68 механизированной бригады корпуса №8 на 2-ой Украинский фронт. Несмотря на свой пожилой возраст, он ясно помнит своих коллег-радистов- Чекунов Михаил Маркович и Пикалов Валентин Алексеевич.

Свой восемнадцатый день рождения молодой боец встретил в окопах, недалеко от Кировоградской области, где велись боевые действия. В ноябре 43-го были освобождены населенные пункты Бондуровка, Знаменка, Знаменка 2 и др. После освобождения Александрии корпусу радистов было присвоено звание Александрийский.

В сентябре 1944 они передислоцированы сначала в Белоруссию под Минск, затем в Польшу и в декабре уже были на территории Восточной Пруссии в составе Второго Белорусского фронта. Главное направление наступления –Гамбург.

-Война была очень жестокой, немцы построили прочную оборону. Наша задача была – прорыв линии фронта и ведение боевых действий в тылу врага. В наступлении, при обороне, в атаке, при обстреле и бомбежке, в дождь, снег, днем и ночью моей боевой задачей было обеспечение радиосвязью штаба батальона со штабом бригады.

Пережив тяжелые годы войны, Михаил Васильевич вернулся в свое родное село под Новосибирском. В 1447 году поступил в военное училище в городе Кемерово, окончил с отличием. Сначала служил в Туркестанском военном округе г.Самарканда, а в 1957 году был направлен в ГДР. В 1963 году вернулся снова в ТУРКВО, был помощником начальника военного госпиталя в г.Самарканде. С 25-летним стажем работы в военном округе Колмогоров уволился в запас со званием майора. Во время службы в советской армии был награжден 23 наградами.

Потом работал военруком самаркандской школы №35. Более 20 учеников подготовил в военное училище. В данный момент при встрече бывшие ученики - уже подполковники, полковники благодарят за выбранный жизненный путь. С женой Екатериной Андреевной прожил 66 лет. В 2015 году она скончалась в возрасте 85 лет. Вырастил и воспитал двух дочерей, есть внуки, правнуки и даже один праправнук.

Сегодня Михаилу Колмогорову 95 лет. Узбекистан считает своей второй Родиной и поддерживает успешное экономическое развитие страны. Особую благодарность и признание выражает Президенту Мирзиеёву Шавкату Миромоновичу за постоянную заботу о ветеранах войны. Встреча с ним в прошлом году была волнительна и оставила неизгладимые впечатления, говорит он.

Михаил Васильевич не только помнит поименно всех, с кем приходилось воевать, но и неплохо разбирается в интернете. На сайте «Подвиг народа» он смог найти данные о своих сослуживцах. Продолжая поиски, он признается, что многие его друзья уже давно покинули этот мир. Так, военного командира - Пульшина Ушера Ханоновича-ветеран войны вспоминает с особой теплотой. Он погиб 6 марта 1945 года, через пять дней после ранения Михаила Васильевича и отправки его в госпиталь. Но в 2018 году в интернете случайно нашли, что внук Пульшина, который живет в Израиле, разыскивает тех, кто воевал с его дедом. И Михаил Васильевич отправил ему несколько звуковых писем, рассказав о своем командире.

Михаил Колмогоров награжден орденом «Красная звезда», орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу».

К сожалению, ряды участников Второй мировой войны редеют из года в год. Благодаря указу главы государства, принятому 30 марта этого года, участникам и инвалидам Второй мировой войны вручено денежное вознаграждение в размере 10 миллионов сумов. В преддверии 75-летней годовщины со дня победы единовременную выплату в торжественной обстановке получили и 44 ветерана войны из Самаркандской области.

Напомним, в 2019 году каждый из ветеранов получил денежное вознаграждение в размере 7,5 миллиона сумов, в 2018-м — по 5 миллионов сумов.

Зарина Хакбердиева